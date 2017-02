Moto G5 trovato su GFXBench, rivelate le specifiche

by Nunzio Soviero





A pochi giorni dal Mobile World Congress 2017, siamo a conoscenza delle informazioni di base dei nuovi dispositivi che Motorola ha da offrire per il mercato mid-range. Difatti, Moto G5 e G5 Plus sono stati soggetti di alcune foto leak rivelando il design dei due dispositivi.

Ieri sembrano siano comparsi dei test interessanti su GFXBench, che ritraggono le specifiche del prossimo smartphone di Motorola. Avevamo avuto delle informazioni leaked sulle caratteristiche un po’ di settimane fa, e a quanto pare, queste sembrano essere confermate adesso con il test di benchmark. O forse qualcosa è cambiato?

Andando a vedere l’immagine su GFXBench, è chiaro che il Moto G5 arriverà con a bordo un processore prodotto da Qualcomm, per l’esattezza sarà uno Snapdragon 430, il quale sarà affiancato dalla Adreno 505. Display da 5 pollici FullHD, per il reparto fotografico abbiamo una fotocamera posteriore da 12 Megapixel, e una anteriore da 5 megapixel capaci entrambe di registrare video in FullHD.

Un aspetto interessante che abbiamo potuto constatare con il test è che probabilmente arriverà in due varianti, una da 2 GB di RAM e 16 GB di ROM, e l’altra da 3 GB di RAM e 32 GB di ROM.

Ovviamente a bordo avremo pre-installato il sistema operativo Android 7.0 Nougat. A questo punto non ci resta che aspettare per il MWC e la conferenza che terrà Motorola/Lenovo, annunciando i dispositivi il giorno 27 Febbraio.