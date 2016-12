Motorola Moto X Style su GFXBench con Android Nougat

Prendendo in considerazione un test effettuato qualche giorno fa sul benchmark GFXBench, il tanto discusso smartphone Android Motorola Moto X Style potrebbe presto ricevere il nuovo aggiornamento Android Nougat 7.1.1. Attualmente questo firmware sarebbe ancora in fase di test, come dimostrato perfettamente dal test benchmark.

Entrando nello specifico, per chi eventualmente non lo sapesse, lo stesso test era già stato avvistato qualche giorno fa’ per quanto concerne un altro interessante device come l’X Play Moto e di conseguenza non dovrebbe mancare moltissimo tempo al rilascio definitivo, anche se ora come ora non abbiamo notizie ufficiali riguardanti le tempistiche.

Infatti fino a questo momento l’update è stato rilasciato solamente sull’amatissima gamma Moto Z e Moto di quarta generazione. Infine, prima di salutarci, ricordiamo sopratutto per chi non le ricordasse, le caratteristiche tecniche che vanta il Moto X Play:

Processore Qualcomm Snapdragon 808 hexa-core 64-bit che agisce ad una velocità di calcolo pari a 1.8Ghz;

GPU Adreno 418;

Pannello touchscreen con un’ampia diagonale da 5.7 pollici affiancato ad una risoluzione QHD;

Memoria RAM di 3GB e ROM di 16-32-64GB espandibile tramite microSD;

Fotocamera anteriore con flash da 5 megapixel progettata appositamente per gli amanti del selfie e video-chat;

Fotocamera posteriore caratterizzata da un sensore da 21 megapixel con flash LED doppio;

Batteria da 3000 mAh con tecnologia di ricarica rapida.

