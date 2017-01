Motorola Moto Z 2017 con SD835 sul database di GeekBench

GeekBench ospita quest’oggi un dispositivo siglato Motorola XT1650 per il quale ne sono state svelate in parte le caratteristiche tecniche, direttamente riconducibili ad un presunto Motorola Moto Z 2017 per il quale se ne disconoscono il design ed il sistema adottato a favore o meno della modularità delle componenti.

I resoconti dei test evidenziano la presenza di un sistema operativo Android Nougat in versione 7.1.1 ed una dotazione tecnica formata da un SoC Octa-Core Qualcomm Snapdragon 835 10nm con frequenza operativa fino a 1.9GHz e 4GB di memoria RAM.

I risultati pongono in essere uno score di 1930 punti single-core contro ben 6027 punti in modalità multi-core. I risultati sono in questo caso decisamente ben al di sopra della media.

L’unica incongruenza è dovuta al fatto che il modello in questione riporta part number XT1650, ovvero sia quello dell’attuale Moto Z ma con caratteristiche decisamente ben diverse dall’attuale generazione di prodotto. Che si tratti soltanto di un test interno condotto da Lenovo per testare le potenzialità del’ultimo sistema operativo? Ci pare assai improbabile.

Al momento non resta altro da fare che attendere ulteriori istruzioni sui piani portati avanti dal colosso dell’elettronica cinese per i suoi futuri smartphone Motorola.

