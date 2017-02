by Giovanni Donato Aggiornato il: 20/02/2017, 10:57





Nelle ultime ore, sul popolare database americano FCC – Federal Communications Commission, è arrivato un nuovo smartphone Android entry-level, chiamato Motorola XT1750. Andiamo a scoprirlo meglio.

Roland Quandt ha segnalato su Twitter che il misterioso Motorola XT1750, conosciuto per ora con il nome in codice Watson, sarà il nuovo device low-cost di Lenovo, con 8GB di archiviazione, batteria da 2.350 mAh che dovrebbe garantire una buona autonomia e supporto dual-SIM.

Per ora, purtroppo, questo è tutto ciò che sappiamo su questo nuovo terminale Android. Maggiori dettagli, tuttavia, potrebbero emergere online tra qualche giorno, in occasione dell’evento di Barcellona MWC 2017 in programma a fine febbraio.

Rammentiamo, tra l’altro, che durante il Mobile World Congress 2017 verranno svelati al mondo due attesissimi smartphone, ovvero: Moto G5 ed il fratello maggiore G5 Plus.