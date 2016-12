Mozilla Firefox Browser supporterà anche XP e Vista nel 2017

Nel corso di questi ultimi giorni, abbiamo visto il prospetto offerto da Mozilla in merito alla gestione del supporto a Windows XP e Windows Vista in relazione al suo software di navigazione online Mozilla Firefox Browser. In particolare, si è fatto riferimento ad un piano di supporto che tenga conto di una linea temporale utile da protrarsi fino al prossimo mese di Marzo 2017, seppur con alcune implicite limitazioni.

Di fatto, il team di sviluppo ha disposto che per il proprio software, applicato a sistemi non proprio all’avanguardia, si rientri nel programma Extended Support Release (ESR), il quale fornirà garanzie di aggiornamento soltanto in merito agli update critici sul fronte della sicurezza interna. Secondo i rapporti degli analisti, quindi, l’ultima versione utile aggiornata per detti sistemi operativi sarà Mozilla Firefox 52.

La pianificazione degli aggiornamenti sul fronte della sicurezza offrirà supporto fino al mese di Settembre 2017 e, prima di allora, periodici controlli saranno volti alla classificazione dell’incidenza di utenti utilizzatori ancora provenienti da XP e Vista. L’analisi della migrazione verso OS aggiornati che supportano le ultime versione del navigatore web di Mozilla porterà ad una potenziale rivalutazione della situazione.

Di fatto, in luogo di un dato utile che non rispecchi l’interesse dell’azienda, il supporto verrà completamente a venir meno. Una situazione che vale tanto per noi consumatori finali, tanto per aziende pubbliche e/o private che per ragioni interne non hanno affrontato un serio processo di update del sistema operativo.

