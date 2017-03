by Giovanni Donato





General Mobile, azienda di origini turche, durante il MWC 2017 ha svelato ufficialmente un nuovo smartphone Android One. Il dispositivo in questione, che prende il nome di GM 6, non è altro che il successore del buon GM 5 commercializzato a novembre 2016.

General Mobile GM 6 vanta delle caratteristiche tecniche di tutto rispetto, le seguenti:

Processore MediaTek MT6737T quad-core;

Quantitativo di memoria RAM pari a 3GB;

ROM di 32GB espandibile tramite microSD fino ad un massimo di 128GB;

Pannello touchscreen con diagonale da 5 pollici, risoluzione HD e bordi arrotondati;

Lettore di impronte posto anteriormente sotto il pulsante Home;

Pieno supporto alle reti LTE;

Batteria da 3.000 mAh che dovrebbe garantire un’ottima autonomia;

Fotocamera posteriore con sensore da 13 megapixel con flash Dual LED;

Fotocamera anteriore da 8 megapixel anch’essa equipaggiata di flash LED e perfettamente idonea a scattare selfie di qualità eccellente;

Dimensioni e peso: 144 x 71,3 x 8,6 mm per 150gr

Colorazioni oro rosa, oro e due tonalità di grigio;

Due configurazioni: single e dual SIM

Medesimo sistema operativo del predecessore basato su Android in versione 7.0 Nougat.

L’estetica dello smartphone è minimale con bordi in alluminio e scocca posteriore in plastica. Lo smartphone, considerando che fa parte del progetto Android One di Google, è dotato di un’interfaccia stock, priva di alcuna personalizzazione da parte dello stesso produttore.

General Mobile GM 6 sarà lanciato in commercio in 45 paesi ad un prezzo ancora ignoto. Vi terremo aggiornati.