MWC 2017: le novità in arrivo da Samsung, LG, Huawei, Sony e Nokia

Mancano pochissimi giorni all’edizione 2017 del Mobile World Congress di Barcellona che, a partire da lunedì 27 febbraio, metterà in mostra tutte le principali novità in arrivo sul mercato tecnologico ed, in particolare, nel settore della telefonia mobile dove, in quest’edizione, pur con l’assenza di Samsung che non presenterà il nuovo Galaxy S8, sono previste tantissime novità.

Per prima cosa tra le novità del MWC 2017, segnaliamo il debutto del nuovo LG G6, il nuovo flagship della rivale storica di Samsung, che, come ampiamente visto nei giorni scorsi, potrà contare sull’inedito display Full Vision con rapporto di 18:9 oltre che su di un hardware di tutto rispetto (Snapdragon 821, 4 GB di RAM e doppia fotocamera posteriore con un sensore grandangolare).

Pronta al debutto al MWC 2017 è anche la nuova gamma Huawei P10, la proposta del costruttore cinese, in costante crescita in Europa negli ultimi anni, per la fascia alta del mercato Android. Alla fiera saranno presentatidue smartphone, il Huawei P10, con display da 5.5 pollici, ed il più grande Huawei P10 Plus, con display da 5.7 pollici. I due dispositivi arriveranno sul mercato in diverse configurazioni di memoria (si partirà da 4 GB di RAM e 32 GB di storage) e con il nuovo SoC Kirin 960, progettato direttamente da Huawei. Il mid-range Huawei P10 Lite debutterà tra qualche mese.

Il Mobile World Congress 2017 segna anche il grande ritorno sul mercato europeo del marchio Nokia con una nuova famiglia di smartphone Android, tra cui ci saranno sicuramente i mid-range Nokia 3,5 e 6, ed una versione aggiornata dello storico ed indistruttibile Nokia 3310. Alla fiera spagnola ci sarà anche Sony che, come emerso nei giorni scorsi, ha in programma almeno 5 nuovi smartphone per quest’anno e potrebbe svelarne un paio proprio al Mobile World Congress. La casa nipponica dovrebbe presentare un nuovo flagship con display da 5.5 pollici e risoluzione 4K.

Come detto in precedenza, Samsung non presenterà all’MWC 2017 il nuovo top di gamma Galaxy S8 che debutterà, nel corso di un evento stampa organizzato dall’azienda, a fine marzo per poi arrivare sul mercato ad aprile. La casa coreana ha comunque in programma diverse novità per Barcellona con la presentazione del nuovo tablet Android Galaxy Tab S3 che con tastiera-dock e S-Pen proverà a sfidare gli iPad Pro di Apple.

