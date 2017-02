MWC 2017: da LG a Huawei, tutte le novità presentate a Barcellona

Questa settimana è in corso a Barcellona il Mobile World Congress 2017, evento annuale per tutti gli appassionati di elettronica di consumo, dove le principali aziende del settore hanno modo di presentare gli ultimi prodotti di punta. Come ogni anno, Apple vede riunirsi al MWC i principali concorrenti in quanto a smartphone, tablet e smartwatch, i quali approfittano del momento per svelare le ultime novità.

Tra le presentazioni fatte nel weekend di Carnevale troviamo il nuovo Galaxy Tab S3 di Samsung, il nuovissimo e tanto atteso LG G6, il nuovo top di gamma dell’azienda coreana Hanno seguito poi il rilancio del marchio BlackBerry con il suo Keyone, Huawei con il P10 e P10 Plus, oltre a Motorola di Lenovo con il G5, Sony, ZTE, Alcatel e Nokia con la versione futuristica del noto 3310. Qui di seguito abbiamo riportato le novità principali di questo MWC 2017.

LG G6

Di certo l’evento più atteso di questa edizione del MWC 2017 è probabilmente la presentazione del nuovissimo LG G6, l’ultimo smartphone top di gamma della omonima società coreana. Il G6 è sicuramente riconoscibile per il suo innovativo display da 18:9 con angoli arrotondati che occupa meno spazio sul profilo frontale del dispositivo, grazie soprattutto alle sue ridotte cornici. E’ anche il primo smartphone, oltre al Google Pixel, ad essere dotato dell’assistente virtuale Google Assistant.

Il G6 al suo interno racchiude un potente processore Qualcomm Snapdragon 821, 4 GB di RAM, 32 GB di spazio di archiviazione espandibile con scheda microSD, quad DAC a 32 bit, l’implementazione di un sensore per le impronte digitali sulla scocca posteriore, il quale funge anche da pulsante di accensione e spegnimento e Android Nougat.

Samsung Galaxy Tab S3

Un altro gigante coreano ha presieduto alla MWC 2017 e anche quest’anno ha avuto modo di presentare il nuovo prodotto di punta per la linea tablet. Il nuovo Samsung Galaxy Tab S3 è fondamentalmente la versione di Android del iPad Pro, il quale presenta un nuovo sistema audio a quattro altoparlanti sviluppato da AKG e connettere sul chassis per il fissaggio degli accessori.

Il Galaxy Tab S3 ha un display SuperAMOLED da 9.7 pollici con una risoluzione di 2048 x 1536 pixel, processore Qualcomm Snapdragon 8201, 4 GB di RAM, 32 GB di memoria interna con la possibilità di espansione grazie allo slot per microSD. Tutto questo alimenta un sistema operativo basato su architettura Android 7.0 Nougat caratterizzato dalla ormai tipica impronta di Samsung.

BlackBerry Keyone

Il MWC 2017 non è stato soltanto un evento di conferme, ma anche di rilancio per molte azienda, tra cui BlackBerry che ritorna sotto le sembianze della sua nuova società TCL, stesso marchio che ospita anche Alcatel. Il BlackBerry Keyone è uno smartphone familiare per chi è cresciuto a contatto con BlackBerry in passato, ma con una marcia in più, grazie al nuovo sistema operativo basato su Android.

Il Keyone, precedentemente conosciuto come Mercury, presenta una tastiera fisica posta al di sotto del display da 4.5 pollici, leggermente più piccolo di quello di iPhone 7. In quanto a componenti interne, troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 625, lo stesso sensore da 12 megapixel IMX378 ripreso dal Google Pixel per la fotocamera posteriore, fotocamera frontale da 8 megapixel, 32 GB di spazio di archiviazione, 3 GB di RAM e molto altro, per un prezzo al dettagli di 599 euro.

Motorola Moto G5 e G5 Plus

Lenovo, proprietaria del marchio Motorola, ha sfruttato il MWC 2017 per presentare i suoi ultimi prodotti di punta, il Moto G5 e il G5 Plus. La linea Moto G è stata a lungo una gamma di dispositivi molto utilizzata e richiesta dagli utenti di iOS, grazie al suo semplice e ottimizzato software che ha ricevuto ulteriori miglioramenti con le presentazione dei nuovi smartphone.

Il Moto G5 Plus è di certo il dispositivo più osservato al Mobile World Conference di quest’anno, con il suo display da 5.2 pollici, una batteria da 3000 mAh, 64 GB di memoria a disposizione e un processore Snapdragon 625 da 2.0 GHz. Inoltre, la fotocamera posteriore da 12 megapixel aggiunge ulteriore valore a questo già molto interessante smartphone.

Huawei P10, P10 Plus e Watch 2

L’evento di Huawei di sabato 25 febbraio è stato uno tra i più seguite del MWC 2017, grazie alle molte ed interessanti novità presentate, tra cui il nuovo Huawei P10. Il nuovo top di gamma della società cinese, oltre ad una nuova tavolozza di colori disponibili, offre grandi specifiche hardware e un nuovo modulo a Dual Camera davvero molto interessante. Il P10 Plus offre un display da 5.5 pollici, RAM da 4 GB, 64 GB di spazio di archiviazione e la fotocamera da 20 megapixel ancora una volta nata dalla collaborazione con Leica.

Huawei ha anche annunciato un dispositivo che tanto era atteso non solo dagli utenti Android, ma anche iOS. I nuovi Huawei Watch 2 e Huawei Watch 2 Classic è il nuovo smartwatch del marchio cinese che supporterà Android 2.0 Wear compatibile con i dispositivi iOS. Huawei ha presentato due modelli differenti, uno con chip LTE per funzionare autonomamente e privo di questa tecnologia. Entrambi presentano chip NFC per Android Pay.