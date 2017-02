Galaxy S8 assente al MWC? Poco male: le 4 tecnologie con cui Samsung ci sbalordirà

Dite la verità. Siete rimasti molto male nell’apprendere che al prossimo Mobile World Congress di Barcellona, Samsung non presenterà il suo attesissimo Top di gamma: Galaxy S8. E non ci sarà neanche il video di un minuto che, in breve sintesi, ce lo avrebbe mostrato. Salvo sorprese naturalmente. Il colosso coreano dovrebbe limitarsi ad ufficializzare la data di presentazione (che dovrebbe essere il 29 marzo con luogo New York). Ma non disperate. Samsung al MWC 2017 ha comunque in serbo di mostrarci delle tecnologie sbalorditive.

Del resto, le dichiarazioni di Youngky Kim, Presidente e Capo del Networks Business di Samsung Electronics promettono bene: “L’industria sta subendo molti cambiamenti radicali, con la gente che richiede sempre nuovi modi di comunicare. Samsung sta cercando di massimizzare la felicità degli utenti identificando fattori chiave e adottando soluzioni sempre nuove”. Ecco di seguito 4 tecnologie che presenterà al MWC di Barcellona.

Al MWC arriva la connessione 5G

Ad elencarci le 4 tecnologie che il colosso coreano ci presenterà in terra catalana è Samsung Newsroom. Non possiamo non partire dalla connessione 5G per mmWave e 6GHz spectrums. La dimostrazione viva di mmWave 5G Fixed Wireless Access (FWA) ci mostrerà una velocità massima di dati di 4 Gbps per la rete domestica 5G FWA. 5G FWA sarà un punto di svolta in tutto il mercato globale della banda larga e catalizzerà l’era mobile a 5G. Samsung prevede anche l’introduzione di dirette video a 5G, che mostra enormi quantità di informazioni video raccolte in tempo reale. Questa tecnologia può avere importanti risvolti anche nella prevenzione della criminalità, la gestione della logistica commerciale e nell’analisi dei clienti.

Nuovi passi nella realtà virtuale

Al MWC, Samsung ci mostrerà anche nuove frontiere nella virtualizzazione del Network. Che camminerà di pari passo con la connettività a 5G. In quel di Barcellona, Samsung ci mostrerà la sua RAN virtualizzata, che evolve a Unified RAN, integrata con Legacy 4G e 5G insieme, il tutto con tecnologia end-to-end. Il tutto darà anche importanti contributi allo sviluppo dell’Intelligenza artificiale.

Nuove soluzioni per il Business

Samsung al MWC ci mostrerà anche nuove e innovative soluzioni per il Business. ‘VoLTE Quality Monitoring & Analysis (VoMA)’ e ‘CognitiV Data Traffic Monitoring & Analysis (DMA)’ sono state realizzate per monitorare e ottimizzare la qualità del servizio di dati mobili per ogni singolo utente automaticamente. Rilevando situazioni anomale o congestioni del traffico in una unità di celle, ogni utente può godere di una qualità di servizio superiore. Samsung permette di monitorare una grande mole di dati, rendendo l’intero processo automatizzato. Samsung ci darà anche una dimostrazione dal vivo per mostrare 1Gbps di velocità, utilizzando la tecnologia LTE-Advance Pro tecnologie su 3 vettori, 4×4 MIMO e 256QAM, nonché 5 vettori di aggregazione usando un device.

Leggi anche: Samsung, al MWC presenterà smartphone pieghevole Galaxy X: i particolari

La Banda larga

Samsung presenterà la line-up completa di micro celle e punti di accesso Wi-Fi, che aggiunge larghezza di banda aggiuntiva per ogni casa e luogo, indipendentemente dal tipo di fornitore di servizi. Quindi, a prescindere dagli operatori di telecomunicazioni, fornitori di servizi via cavo, ecc. In questo modo, il colosso coreano vuole contribuire pesantemente alla diffusione di internet verso la massa. Il tutto, puntando anche alla qualità attraverso il costante monitoraggio del servizio.