NASA, la missione che studierà l’asteroide 16 Psyche anticipata di quattro anni

La NASA ha annunciato la missione 16 Psyche, il cui obiettivo sarà quello di analizzare un asteroide. La missione è stata schedulata ben quattro anni prima del previsto. Il che significa che è ora prevista per il lancio nell’estate del 2022 e con un viaggio che permetterà di raggiungere l’asteroide nel 2026.

All’inizio di quest’anno, la NASA ha rivelato un piano per inviare una sonda per esaminare 16 Psiche, un asteroide in orbita intorno al Sole, in una traiettoria tra Marte e Giove. Costituito quasi interamente in metallo di nickel-ferro, l’enorme roccia di detriti spaziali potrebbe avere un valore monetario fino a 10 trilioni di dollari se venisse catturato e portato sulla Terra.

Ora la NASA ha rivelato che la missione Discovery – come viene chiamata ufficialmente – è stata anticipata di un anno e ciò significa che verrà lanciata quattro anni prima di quanto originariamente annunciato.

La missione

Una traiettoria rivista renderà il viaggio più efficiente, eliminando la necessità di una gravità terrestre favorevole, riducendo i tempi di crociera. Inoltre, questa nuova traiettoria aiuterà a tenere la sonda il più lontano possibile dal Sole, riducendo così la quantità di protezione termica necessaria. E’ poi previsto che questa possa ricevere una “fionda gravitazionale” da Marte nel 2023. “Il più grande vantaggio è l’eccellente traiettoria, che ci arriva circa due volte più velocemente ed è più efficace”, ha dichiarato il ricercatore principale della missione, Lindy Elkins-Tanton. “Siamo tutti estremamente entusiasti che la NASA sarà in grado di soddisfare questa data di lancio anticipata”.

Un altro cambiamento sui piani della missione sarà la revisione della sua progettazione e costruzione, attualmente in corso di svolgimento presso lo Space Systems Loral in California. Questo include l’aumentare il numero di pannelli solari – da una serie di quattro in linea retta a cinque in un design più potente a forma di X – che permetterà di viaggiare più velocemente nello spazio.

La NASA ha detto che questa missione ci aiuterà a capire se 16 Psyche era il cuore di un pianeta in passato o se vi sia una qualche somiglianza proprio con il nucleo della nostra Terra.