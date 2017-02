NES Classic Mini, Nintendo prosegue la produzione

Forse neppure Nintendo si aspettava un successo simile dal proprio NES Classic Mini, riproposizione della console a 8-bit che ha segnato un’epoca. Uscita in Giappone con il nome di FamiCom nel 1983, poi arrivata dalle nostre parti come NES, riuscì a risollevare l’industria dei videogiochi dopo un periodo cupo grazie a giochi come Super Mario Bros e The Legend of Zelda, giusto per citarne un paio, qualche mese fa Nintendo ha deciso di riproporre questa piattaforma in una nuova veste e gli esemplari sono andati a ruba.

Stesso look del modello originale ma dimensioni decisamente più contenute, il NES Mini è stato difficile da reperire durante il periodo natalizio e molti hanno pensato che la casa madre avesse già deciso di sospendere la produzione. La casa giapponese però non intende mollare questo fortunato prodotto, anzi è possibile che nei prossimi mesi anche il SNES (Super Nintendo) possa essere riproposto. Scopriamo insieme le ultime notizie su questo prodotto.

Continua la produzione di Nintendo NES Classic Mini

Si è fatta largo la voce riguardante lo stop della produzione di NES Classic Mini, tesi suffragata dalla difficoltà nel reperire questo dispositivo. Non sono infatti mancati casi di pezzi rivenduti on-line a prezzo gonfiato, soprattutto durante il periodo natalizio, come se il prodotto in questione fosse ormai da considerarsi una vera rarità.

Ieri queste speculazioni hanno raggiunto il culmine, la fine della produzione è stata data come cosa certa e lo store norvegese SpillSjappa, attraverso la propria pagina Facebook ha confermato la teoria. Scoramento tra i tanti appassionati intenzionati all’acquisto, non sono mancate reazioni polemiche ma alla fine le cose non andranno così.

La divisione europea di Nintendo ha infatti confermato che la produzione di Nintendo Classic Mini NES non è ferma e la distribuzione tramite negozi proseguirà senza alcun problema. Una buona notizia per tutti i fan di retrogaming, che dovranno avere solo un po’ di pazienza per giocare con i trenta titoli caricati su questo dispositivo.