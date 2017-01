Nest Termostat: in Italia il termostato per la smart home

Una casa intelligente e attenta al risparmio. È questa la mission di Nest, la startup fondata nel 2010 da alcuni ex dipendenti Apple Tony Fadell e Matt Rogers e successivamente acquistata da Google per la cifra di 3.2 miliardi di dollari.

Nest, la casa intelligente che fa risparmiare arriva in Italia

Nest Termostat sbarca anche sul mercato italiano (e anche in Austria, Germania e Spagna). Si tratta di un termostato intelligente che, insieme alla telecamera indoor e outdoor, è adesso prenotabile su Amazon.it, Media World ed ePrice con consegna prevista per metà febbraio.

Una società in forte crescita Nest, che installa le sue soluzioni in 190 paesi in tutto il mondo e con addirittura uno store dedicato negli USA, a Palo Alto, in California. Un mercato in forte crescita, anche in Italia, e che ha permesso a Nest di vendere un milione di dispositivi.

In Italia, Nest ha stretto una collaborazione con la società energetica Engie Italia grazie alla quale viene offerto ai clienti un pacchetto completo che permette di gestire i consumi di energia elettrica in casa. Altre partnership nasceranno nei prossimi mesi con Wind Tre e Gruppo Generali.

Il termostato Learning

Il prodotto di punta del catalogo Nest è indubbiamente il Learning Thermostat, che secondo i dati forniti dalla società di Google avrebbe garantito un risparmio pari a otto miliardi di kWh dal 2012 ad oggi.

Dal design accattivante, connesso ad internet, che registrando ed elaborando le abitudini e le informazioni della casa (e anche esterne, co meil clima) tramite appositi sensori riuscendo quindi ad ottimizzare i consumi programmandosi da solo in base alla situazione. Molto semplice ed immediato, il Learning Thermostat funziona in combinazione con un’applicazione da cui controllare tutte le informazioni sul riscaldamento in casa.

LEGGI ANCHE

“Android Things” e “Weave” per spingere il mercato Smart Home

Google Home sarà compatibile con Samsung SmartThings

Numeri precisi per quel che riguarda il potenziale risparmio non ci sono, anche se Nest parla di un 20%. Il termostato che apprende Learning Thermostat ha un prezzo di 249 euro. Gli altri prodotti del catalogo sono il rilevatore di fumo e monossido di carbonio Nest Protector al prezzo di 119 euro (non ancora in Italia), le Nest Cam Indoor e Outdoor, al prezzo di 199 euro, che inviano avvisi su movimenti o suoni sospetti in casa.