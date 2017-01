Nest: arriva ufficialmente in Italia la domotica di Google

Arriva ufficialmente in Italia Nest, una suite di prodotti dedicati alla domotica, di proprietà di Google. Arriva ufficialmente dopo essere però già presente in molte case. Lionel Paillet, il CEO dell’azienda, ha infatti dichiarato che, nonostante i loro prodotti siano commercializzati solo in 7 paesi, sono in realtà presenti in più di 190 stati.

Nest è uno dei principali innovatori del mercato della domotica, essendo stata una delle prime aziende ad affacciarsi su questo mercato con un prodotto retail già nel 2010, ed entrando nella famiglia Google nel 2014. Anche se il mercato è indubbiamente già affollato di prodotti di domotica, Nest ha dalla sua una semplicità d’uso ed un’efficienza unica, oltre ad un design davvero in grado di fare la differenza. Tutti i prodotti infatti sono stati progettati da Tony Fadell, che prima di Nest aveva disegnato per Apple l’iPod e aveva contribuito a pianificare tutta la strategia audio dell’azienda nei primi anni 2000. Nonostante l’interesse sviluppato intorno all’azienda sia estremamente alto, Fadell ha lasciato l’azienda a metà 2016, ritenendo la sua azienda un fallimento commerciale.

Nest si compone principalmente di 4 prodotti, tutti ovviamente connessi ad internet e controllabili con uno smartphone:

Nest Cam Outdoor: Camera di sorveglianza da esterno, è in grado di memorizzare fino a 30 giorni di video, e il suo software è in grado di individuare tutti i momenti più “interessanti”, per scoprire chi ha “visitato” casa vostra quando voi eravate via, oltre ad avvertirvi via cellulare di qualsiasi movimento sospetto.

Nest Cam Indoor: Camera di sorveglianza da interno, ha le stesse caratteristiche della versione da esterno, con l’aggiunta di audio a due vie, per poter sgridare il cane se vedete che sale sul divano, o per dissuadere un eventuale intrusione.

Nest Protect: Sensore di C0, utilissimo per rilevare fumo o un principio di incendio. Installandolo in più punti della casa, è in grado di avvisare in quale area si è sviluppato il fumo, e quale è l’entità del rischio

Nest Termostat: E’ il prodotto di punta dell’azienda, si tratta di un termostato intelligente che consente, secondo l’azienda, di dimezzare le spese di riscaldamento. Le funzioni di Termostat sono moltissime, ad esempio è in grado di capire se ci sono persone all’interno della casa, abbassando od alzando il riscaldamento di conseguenza. Se avete una casa in montagna inoltre, con Termostat potete accendere il riscaldamento dal cellulare, in modo da trovarla già calda quando ci andate per il week end.

Tutti i prodotti Nest sono disponibili per l’acquisto nei principali retailer tecnologici italiani, con l’eccezione di Nest Protect, per cui non si ha ancora una data di rilascio. Per tutte le informazioni aggiuntive è disponibile il sito ufficiale.

