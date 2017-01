Netflix per Android, film e serie tv si scaricano su microSD

A fine novembre, Netflix ha introdotto la possibilità di scaricare film e serie tv per poterli vedere successivamente offline. Una funzione molto importante, ma che non aiutò tutti quegli utenti con poca memoria interna disponibile su smartphone e tablet. I contenuti di Netflix non possono infatti essere scaricati su memorie esterne microSD. Almeno non fino ad ora.

Netflix, contenuti offline anche su microSD

Grazie ad un aggiornamento, infatti, a partire da oggi gli utenti di Netflix con device Android potranno salvare tutti i contenuti che vorranno direttamente su microSD.

Con l’ultima versione dell’applicazione di Netflix per smartphone e tablet Android è possibile scegliere se scaricare i contenuti della piattaforma di streaming sulla memoria interna del device oppure, se presente, su microSD. Fino ad oggi Netflix permetteva di salvare i contenuti solamente sulla memoria interna del dispositivo. Una possibilità poco apprezzata da tutti gli utenti che non disponevano di uno smartphone con una memoria interna di almeno 32 GB.

È importante sottolineare che i contenuti scaricati da Netflix non durano per sempre, ma dopo un certo tempo non sono più disponibili. Altra nota di servizio: la funzione di download di film e serie tv su schede microSD non è compatibile con tutti i dispositivi Android, ma solo con alcuni, come fa sapere Netflix su Play Store. Purtroppo però non sono stati specificati quali smartphone e tablet sono supportati e quali invece no.