Netflix porterà 1.000 ore di contenuti originali nel 2017: ecco alcune produzioni

Il panorama dei servizi in streaming online vede Netflix in cima alle classifiche di preferenza. L’unico vero ostacolo per una sua più capillare diffusione si deve fondamentalmente al fatto di un palinsesto decisamente meno ricco rispetto ai diretti competitor di settore, cui la società risponde oggi proclamando la diffusione di oltre 1.000 ore di produzioni originali che andranno ad arricchire la programmazione di servizio.

Nel corso di un evento tenutosi a New York sono state poste in essere le novità che accompagneranno il 2017 sul fronte dei contenuti per i consumatori. In luogo del rinnovato impegno Netflix ha fatto sapere, così come annunciato in precedenza, di avere in programma un deciso ampliamento delle produzioni originali da adattarsi ai gusti degli utenti. Oltre 1.000 ore di programmazione originale seguiteranno in questo 2017, mentre Ted Sarandos, Chief Content Officer presso Netflix, dichiara:

“Non siamo intenzionati a creare una programmazione unica che deve adattarsi a tutte “le taglie”. Vogliamo realizzare un’offerta per un mondo dinamico pieno di persone con gusti differenti. Non esistono due modi identici di utilizzare Netflix e quindi vogliamo realizzare cose che possano rendere felici tutti”

Chiaramente l’obiettivo rientra in quelle che sono le dichiarazioni che Netflix ha rilasciato in tempi precedenti in merito ad un parco contenuti che si adatti perfettamente ai gusti dei suoi 93 milioni di utenti consumer a livello internazionale. Per raggiungere lo scopo il fornitore di servizi ha disposto una rimodulazione dell’algoritmo dei suggerimenti che risulta ora più mirato e diretto al singolo utilizzatore.

Ad ogni modo occorrono chiaramente produzioni molto differenti l’una dall’altra e che siano contestuali anche all’ambiente di appartenenza dell’utente. Di fatto la programmazione negli Stati Uniti sarà differente dal contesto del mercato italiano.

Di seguito troviamo alcuni esempi di produzione originale da volersi per il nuovo anno:

Bill Nye Saves The World: 21 Aprile

Orange Is The New Black Stagione 5: 9 Giugno

Marvel’s Iron Fist: 17 Marzo

The OA Part II annunciata

Chef’s Table Stagione 3: 17 Febbraio

Love Stagione 3

Anne: 12 Maggio

Dear White People: 28 Aprile

Buddy Thunderstruck: 10 Marzo

Castlevania Stagione 1, Parte 1

Free Rein

Girlboss: 21 Aprile

Travelers Stagione 2

Casting JonBenet: 28 Aprile

Grace and Frankie Stagione 3: 24 Marzo

Julie’s Greenroom (Trailer)

Che cosa ne pensate di Netflix? Avete sottoscritto un abbonamento ma i contenuti offerti non hanno soddisfatto le vostre aspettative. Aspettiamo di vedere che cosa avrà da offrire la piattaforma nel corso del nuovo anno. Vi terremo aggiornati in merito ad ulteriori sviluppi.

LEGGI ANCHE: Netflix chiamata in causa per la funzione download video offline