Netflix: tutte le novità in arrivo a Febbraio 2017

Netflix propone con cadenza mensile la nuova scaletta di contenuti. Questo nuovo mese di Febbraio 2017 offrirà una programmazione interessante non soltanto per i contenuti cinema e le serie TV ma anche per il palinsesto delle produzioni originali su Film, documentari, Serie TV, contenuti per bambini e molto altro ancora.

Ecco che cosa ha deciso di proporre Netflix Italia in palinsesto:

Serie TV originali

Santa Clarita Diet: dal 3 Febbraio

White Nights: dal 14 Febbraio

Ultimate Beastmaster: dal 24 Febbraio

The Sound of your Heart: dal 24 Febbraio

The Seven Deadly Sins: stagione 2 dal 17 Febbraio

Cyborg 009: Call of Justice: dal 10 Febbraio

Shadowhunters: The Mortal Instruments: stagione 2 dal 28 Febbraio

Film originali

Imperial Dreams: dal 3 Febbraio

David Brent: Life on the Road: dal 10 Febbraio

Middle School: The Worst Years of My Life: dal 10 Febbraio

Girlfriend’s Day: Dal 14 Febbraio

I Don’t Feel at Home in This World Anymore: dal 24 Febbraio

Show comici originali

Michael Bolton’s Big, Sexy Valentine’s Day Special: dal 7 Febbraio

Grillo vs Grillo: dal 10 Febbraio

Katherine Ryan: In Trouble: Dal 14 Febbraio

Trevor Noah – Afraid of the Dark: dal 21 Febbraio

Mike Birbiglia: Thank God for Jokes: dal 28 Febbraio

Produzioni originali per Bambini

Project MC2 – Speciale San Valentino: dal 14 Febbraio

Legend Quest: dal 24 Febbraio

Documentari originali

Abstract: The Art of Design: dal 10 Febbraio

Chef’s Table: stagione 3 dal 17 Febbraio

Serie TV

Suits: stagione 5 dal primo Febbraio

Teen Wolf: stagione 5 dal primo Febbraio

Under Arrest: stagione 4 dal primo Febbraio

Film

Red Riding Trilogy: 1974: dal primo Febbraio

Red Riding Trilogy: 1980: dal primo Febbraio

Red Riding Trilogy: 1983: dal primo Febbraio

Il Truffacuori: dal primo Febbraio

La Ultima Fiesta: dal primo Febbraio

Imperium: dal primo Febbraio

Lift Me Up: dal primo Febbraio

The Submarine Kid: dal primo Febbraio

Sun Bel Express: dal primo Febbraio

La donna che canta: dal primo Febbraio

Tess: dal primo Febbraio

Thithi: dal primo Febbraio

Amore, cucina e curry: dal 9 Febbraio

Life, Animated: dal 15 Febbraio

Swingers: dal 25 Febbraio

Contenuti per bambini

I racconti di paura di Masha: stagione 1, episodi 7 e 8 dal primo Febbraio

My Little Pony Equestria Girls: Legend of Everfree: dal primo Febbraio

Ratchet e Clank: dal primo Febbraio

Transformers: Robots in disguise: stagione 3 dal 22 Febbraio

Documentari

Gun Runners: dal primo Febbraio

I Am Sun Mu: dal primo Febbraio

I Am Your father: dal primo Febbraio

Paris is burning: dal primo Febbraio

Magicians: Life in the impossibile: dal 13 Febbraio

Your Worst Nightmare: dal 28 Febbraio

Che cosa te ne pare della nuova programmazione Netflix Febbraio 2017? Sei pronto a goderti il nuovo catalogo. Hai a disposizione un’ampia scelta di contenuti.

