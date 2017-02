Nexus 5X: con Android Nougat 7.1.2 arrivano le gesture per il sensore d’impronte

Come abbiamo già annunciato nei giorni scorsi, Google ha avviato il rilascio della versione beta di Android Nougat 7.1.2, la più recente evoluzione del suo sistema operativo mobile disponibile per gli utenti iscritti al programma Android Beta dotati di uno dei dispositivi compatibili (Pixel, Pixel XL Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player o Pixel C).

I possessori di Nexus 5X che installeranno la nuova versione di Android Nougat potranno contare su di una gradita sorpresa, l’arrivo delle gestures per il sensore di impronte digitali integrato nella back cover. Con il nuovo firmware, gli utenti di Nexus 5X potranno utilizzare alcune funzioni rapide, attivabili dal sensore, che sono già presenti nei nuovi Pixel e Pixel XL o anche su altri smartphone Android con sensore posteriore come, ad esempio, i dispositivi di Huawei e Honor con EMUI.

Ad esempio, sarà possibile con uno swipe verso il basso sul sensore far scorrere verso il basso anche la tendina delle notifiche di Android o premendo due volte il sensore si attiverà un collegamento rapido all’app Fotocamera. L’utente avrà la possibilità di attivare o disattivare queste gesture, a seconda delle sue preferenze, direttamente dalle Impostazioni.

Il debutto delle gesture per il sensore di impronte rappresenta una delle principali novità di Android Nougat 7.1.2 per il Nexus 5X. Questa nuova evoluzione di Android, infatti, può essere considerata come un ulteriore passo nel processo di ottimizzazione dell’OS da parte di Google.

Leggi anche: Android Nougat 7.1.2: disponibile la versione beta, ecco le novità

Queste funzioni sono, al momento, una novità esclusiva del Nexus 5X ma arriveranno, con ogni probabilità, anche sul più potente Nexus 6P in uno dei prossimi aggiornamenti software. Attualmente, Android 7.1.2 Nougat è ancora in beta e Google ha ritardato il rilascio sul 6P probabilmente per ottimizzare al meglio alcuni aspetti del firmware. Ulteriori dettagli in tal senso dovrebbero, in ogni caso, emergere già nel corso dei prossimi giorni.