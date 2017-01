Nexus 6: problemi al vivavoce dopo update ad Android N

Secondo alcuni messaggi incalzanti, che nel corso di queste ore hanno popolato il web sulle pagine di supporto del forum Google, pare che i Nexus 6 riportino un problema dovuto alla non corretta gestione del sistema vivavoce.

L’introduzione di Android 7.1.1 Nougat voluta per i device di tutta la linea Google in ottemperanza diretta alla risoluzione di un grave problema porterebbe, quindi, ad ulteriori bug specifici secondari sfuggiti agli analisti programmatori Google.

Secondo le testimonianze, di fatto, pare che il problema al vivavoce siano piuttosto gravi e non consentono la fruizione di una funzione in svariati casi molto utile. Il problema, secondo quanto riferito, si manifesta all’atto del passaggio da una normale chiamata ad una vivavoce. Infatti, soddisfatta tale condizione, si verifica inspiegabilmente un problema che trasforma l’audio in una sorta di incomprensibile sibili o ronzio, a seconda dei casi. Inutile a dirsi: la comunicazione non è apprezzabile e deve essere interrotta.

La vicenda è piuttosto curiosa, visto e considerato il fatto che pare che a risentire del problema non siano i proprietari di Google Nexus 6 riceventi la telefonata. Infatti, la cosa si verifica nel momento in cui siamo noi a chiamare. Speriamo che la cosa possa risolversi in tempi utili attraverso il rilascio di opportuna patchfix Google.

Intanto, vogliamo lasciarvi con l’onere di procedere ad una segnalazione del problema nel caso in cui siate detentori di un Nexus 6 aggiornato Android 7.1.1 Nougat.

Ulteriori informazioni in merito al problema possono essere visionate qui.

