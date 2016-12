Nexus 6P: gli utenti segnalano problemi di bootloop

Nel corso di queste ultime ore il forum online estero di Reddit si è popolato con numerose segnalazioni vertenti su un problema specifico che riguarda i device Google Nexus 6P, i quali sommano ai recenti bug per il battery drain e l’arresto random, anche un problema relativo al freeze ed al bootloop improvviso del sistema.

Una serie di messaggi, pervenuti mezzo forum, hanno infatti invaso il portale in relazione ad un problema che, di fatto, rende inutilizzabili i device. Problema non del tutto nuovo, visto e considerato che se ne è venuti a conoscenza già tre mesi fa. Si pensa ad un malfunzionamento hardware, come segnalato dalla stessa Google che, in luogo di questa nuova problematica, si è lanciata nella ricerca di una soluzione immediata che consenta di rendere nuovamente attivi i suoi telefoni.

Siamo consapevoli che un certo numero di utenti è andato in contro ad un problema di bootloop sul dispositivo. Stiamo continuando ad indagare sulla situazione, ma possiamo confermare che questo è strettamente un problema hardware. Per coloro che hanno riscontrato il problema, si prega di contattare il proprio rivenditore per opzioni di garanzia o riparazione.

A dire il vero non siamo proprio sicuri che il problema sia da riscontrare soltanto a livello hardware, considerando il fatto che i Nexus 6P hanno dato segni di squilibrio proprio a cavallo del nuovo processo di aggiornamento ad Android 7.1.1 Nougat. Che sia un caso? Al momento non lo sappiamo e, pertanto, rimettiamo la questione nella mani degli analisti Google.

Quello che, purtroppo, sappiamo per certo, è dovuto al fatto che non sia possibile accedere al terminale, nemmeno a seguito di una cancellazione della cache e di un reset ai dati di fabbrica. Lo provano i test condotti in tal senso da alcuni utenti, i quali hanno riportato in questo caso l’esito negativo dell’intervento. Un problema annoso, segnalato anche all’interno del contesto Google AOSP che, alla sezione Problemi, riporta nuovamente la situazione.

Alcuni utenti, ad ogni modo, sono riusciti ad accedere al telefono in modalità di recupero. Ne sapremo di più nel momento in cui la software house di Mountain View offrirà un rapporto completo sulla situazione. Nel frattempo, facci sapere che cosa ne pensi dei Nexus 6P sul piano della stabilità. Vi stanno dando problemi? Rilasciate le vostre personali dichiarazioni al riguardo.

LEGGI ANCHE: Nexus 6P problemi: Android Nougat consuma troppa batteria