NGM SMART 5 è realtà, nuovo interessante device della serie You Color

Spiazzando un po’ tutti, nel corso delle ultime 24 ore, l’importante casa produttrice NGM ha ufficialmente annunciato il debutto di un nuovo smartphone Android Dual Sim appartenente alla serie You Color, come da titolo il nome completo è il seguente: NGM SMART 5. Andiamo ad analizzarne sia le caratteristiche tecniche che il rispettivo prezzo.

Entrando nello specifico, il nuovo terminale targato NGM è basato sulla piattaforma operativa Android Marshmallow aggiornata alla versione 6.0 e vanta tante altre interessanti specifiche tecniche, le seguenti:

Ampio pannello touchscreen IPS caratterizzato da una diagonale da 5.5 pollici e risoluzione HD con tanto di vetro curvo;

CPU quad-core che agisce ad una velocità di clock pari a 1.5Ghz;

Memoria RAM di 3GB;

Archiviazione di 32GB espandibile tramite una classica microSD;

Sensore biometrico che oltre a consentire lo sblocco tramite le impronte consente in tutta semplicità di fare accesso velocemente a diverse app;

Supporto alle reti 4G LTE e supporto USB-OTG;

Fotocamera principale con sensore da 16 megapixel per scatti di altissima qualità;

Fotocamera frontale da 8 megapixel per selfie e video-chat.

Le novità tuttavia non sono terminate, è prevista infatti anche la commercializzazione di una versione equipaggiata di un quantitativo di RAM pari a 3GB e uno storage di 16GB e un’altra con 2GB di RAM e 16GB di archiviazione. Logicamente come ormai ci ha abituato da tempo NGM non manca la grande possibilità di personalizzare a proprio piacimento la cover.

In conclusione, prima di salutarci, evidenziamo che il nuovo NGM Smart 5 può essere già acquistato al costo vantaggioso di appena 169 euro. Quanti di voi ci farebbero un pensierino? A voi i commenti.