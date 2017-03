Nintendo Switch a Cartoomics in anteprima

Cartoomics è la fiera dedicata ai videogiochi, ai fumetti ed al cinema più importante di Milano. Nintendo sarà tra gli ospiti più importanti della sezione Games, con uno stand dedicato principalmente alla nuova console Switch.

Cartoomics è ormai una tradizione del Marzo milanese, ed attira migliaia di visitatori ogni anno. L’area dedicata ai videogiochi è andata inoltre ad ingrandirsi anno dopo anno, ospitando sempre più brand, dai negozi ai produttori indipendenti. Nintendo è sempre stato un ospite importante della fiera, animando un’area sempre più ampia della manifestazione, ed ospitando tornei, console, ed anche un folto gruppo di personaggi provenienti direttamente dall’universo di Super Mario, Zelda e Metroid.

Nintendo Switch è la nuova console Nintenedo che, coerentemente alla tradizione consolidata per cui la grafica è sempre stata al secondo posto rispetto all’esperienza di gioco, è completamente focalizzata sulla portabilità. Nintendo Switch infatti consente di giocare sia sul televisore di casa, che in mobilità. Il controller, come da tradizione, è assolutamente innovativo: può essere utilizzato come joypad tradizionale, come motion controller grazie agli accelerometri incorporati, oppure può essere diviso in due e condiviso con un amico, per giocare insieme con una sola console.

Nintendo Switch sarà nei negozi, ed a Cartoomics, dal 3 Marzo.