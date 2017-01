Nintendo Switch: data d’uscita, prezzo, giochi e caratteristiche

Mentre in Italia ancora si dormiva (erano le 5), alle 23 di Tokyo Nintendo ha presentato al mondo intero la sua nuova console ibrida Switch, con tante nuove informazioni, data d’uscita, prezzo e tutti i giochi al lancio e che arriveranno in seguito.

Nintendo Switch: tre modalità di gioco

La presentazione si apre subito con data di commercializzazione e prezzo di lancio. Nintedo Switch sbarcherà sugli scaffali dei negozi il 3 marzo al prezzo di 329 euro. Il pre-order è già disponibile su Amazon e su GameStop.

Sul palco il numero uno della grande G, Tatsumi Kimishima, ha mostrato nel dettaglio la composizione della nuova console: in primis c’è la Switch Console, il centro nevralgico della macchina, poi lo Switch Dock, il supporto fisso in cui infilare il device quando lo si utilizza in casa e il controller Joy-Con Grip a cui sono collegati i due Joy-Con Controller (destro e sinistro), e che se collegati a Switch Console danno vita ad una portatile.

Tre le modalità di utilizzo offerte dalla nuova macchina da gioco nipponica: TV Mode, modalità di gaming tradizionale “da divano”, il Tabletop Mode, ovvero la possibilità di giocare con la Switch Console come piccolo monitor e i due Joy-Con Controller come pad e l’Handheld Mode, ovvero la Switch Console più i due Joy-con Grip che insieme danno vita ad una portatile.

I giochi al lancio, e quelli che arriveranno dopo

Durante la presentazione sono stati mostrati sia i titoli first party già annunciati che alcune novità. Al lancio saranno disponibili 1-2 Switch, un party game in cui due giocatori, ognuno con un Joy-Con Controller in mano, si sfidano al “pulsante più veloce” e la killer application The Legend of Zelda Breath of the Wild. Successivamente arriveranno, in primavera, Arms, picchiaduro molto particolare in cui i combattenti hanno braccia a molla allungabili e guantoni da box e Mario Kart 8 Deluxe, nuovo capitolo del gioco di corse in kart mariesco. Più avanti raggiungeranno gli scaffali Splatoon 2 e Super Mario Odyssey, rispettivamente in estate e a fine anno.

Passando ai titoli di terze parti il solo Super Bomberman R arriverà pochi giorni dopo il lancio della console. Nintendo ha annunciato l’arrivo di diversi titoli, tutti già noti, ma che arricchiranno la lineup della console come Xenoblade Chronicles 2 Just Dance 2017, Rayman Legends: Definitve Edition, Steep, The Elder Scrools V: Skyrim, Fifa, NBA 2K1 e tanto altro ancora. La grande N ha parlato di 80 giochi sviluppati da società di terze parti, non resta da vedere se il supporto alla nuova console nipponica sarà veramente significativo o, invece, sarà tiepidino come accaduto con il poco fortunato Wii U.