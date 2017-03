Nintendo Switch: possibile richiamo mondiale per il Joy-Con sinistro

È ormai da diversi giorni che molti utenti lamentano problemi di natura tecnica per quanto riguarda il nuovissimo Nintendo Switch. E una delle criticità hardware più problematica è senza dubbio quella del Joy-Con sinistro che si disconnette. E qui si allunga l’ombra del richiamo globale.

Joy-Con controller, il sinistro non ha l’antenna bluetooth

Il motivo di questa disconnessione? Presto detto: in pratica i due Joy-Con controller non sono stati realizzati allo stesso modo. Il destro infatti presenta al suo interno sia un sensore a infrarossi che un chip per l’NFC, e quindi, non riuscendo ad inserire l’antenna bluetooth sulla scheda logica, questa è stata inserita tramite un sottile cavetto grigio. Il Joy-Con sinistro, invece, non avendo né NFC né infrarossi ha un chip Bluetooth installando direttamente sulla scheda logica. In pratica, il Joy-Con destro ha una specie di antennina-cavo Bluetooth interna, mentre il sinistro no (ha un chip, che è meno potente), quindi fa più fatica a comunicare con Switch. Svelato il mistero, dunque.

In questo modo quando si utilizza il Joy-Con sinistro quest’ultimo rischia spesso di disconnettersi perché l’utente va a coprire con la mano il chip dell’antenna, inoltre la vicina scocca in metallo interferisce con la corretta ricezione del dispositivo.

Nintendo ha rilasciato un aggiornamento il giorno di lancio, ma sembra essere servito a molto stando a quanto riferito da diversi addetti ai lavori che hanno seguito diversi test di ricezione, come Digital Foundry. In realtà c’è chi ha già trovato un modo per risolvere, anche se molto artigianale: l’utente YouTube Spawn Wave ha pubblicato un video in cui mostra che installando internamente un cavetto-antenna nel Joy-Con sinistro questo funziona meglio, anche fino a 12 metri di distanza.

Ancora Nintendo non si è esposta in merito, ma è probabile che a livello hardware la grande N aggiusterà il tiro con le prossime unità mentre chi ha già acquistato la console potrebbe andare incontro ad un richiamo del Joy-Con sinistro che andrà sistemato o sostituito.