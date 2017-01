Nintendo Switch, supporto a schede microSD fino a 2TB

A pochi giorni dalla presentazione a Tokyo di Nintendo Switch, giungono poco alla volta nuove informazioni più dettagliate sulle caratteristiche della console ibrida del colosso di Kyoto.

Nintendo Switch: solo 32GB di memoria interna, ma le microSD supportate arriveranno a 2TB

Oggi arriva la notizia secondo cui la nuova macchina da gioco della grande N sarà in grado di supportare schede di memoria microSD fino a 2TB. Si tratta ovviamente della memoria esterna, mentre la console disporrà di uno storage interno pari a 32GB.

Non una capacità molto significativa soprattutto se paragonata a quelle dei competitori Xbox One e PlayStation 4, che offrono ai giocatori da 500 a 1TB di memoria interna. Proprio per questo motivo Nintendo Switch potrà accogliere piccole microSD molto capacitive.

Grazie a schede di memoria tanto capacitive, gli utenti non dovranno preoccuparsi dei contenuti multimediali, salvataggi o giochi installati su console. La microSD in questione dovrà essere di tipo SDXC, anche se attualmente la più grande disponibile sul mercato arriva al massimo a 256 GB e a prezzi tutt’altro che popolari. Si va infatti sulle 200 euro.

Non ci si dovrà comunque preoccupare sul lato gaming: i titoli per Nintedo Switch saranno infatti venduti su supporto fisico, nello specifico su una cartuccia GameCard, e quindi probabilmente non sarà necessario molto spazio su disco.

LEGGI ANCHE

Nintendo Switch va a ruba: sold out in 48 ore negli Stati Uniti

Nintendo Switch: data d’uscita, prezzo, giochi e caratteristiche

Altra notizia di oggi è il grande successo della console nel mercato statunitense: Nintendo Switch, infatti, ha già raggiunto il sold-out dopo solo 48 ore. Fortuantamente in Italia la console èancora disponibile. Ricordiamo che Nintendo Switch sbarcherà sugli scaffali dei negozi a partire dal 3 marzo al prezzo di 329,98 euro. È possibile prenotare la console su siti come Amazon.it e Gamestop.it