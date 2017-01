Nintendo Switch va a ruba: sold out in 48 ore negli Stati Uniti

Nintendo Switch sta facendo molto parlare di sé e non potrebbe essere altrimenti, considerata la natura rivoluzionaria di questa console. Un prodotto che si colloca a cavallo di due fasce di mercato, quella delle console tradizionali e quella dei device da gioco portatili. Presto per dire se sarà flop o un successone, tuttavia i primi dati rassicurano Nintendo.

Nelle scorse settimane ha fatto discutere la scelta di presentarsi al pubblico con poche unità disponibili, tuttavia il primo test è andato a buon fine. Ottimi riscontri, Nintendo Switch è stato accolto bene e i prossimi mesi potrebbero proseguire su questo trend. Scopriamo insieme come è andato il lancio.

Nintendo Switch subito sold-out

Le frasi di Paul Raines fanno sorridere Nintendo, confermando le buone sensazioni circa switch. Stando a quanto dichiara il CEO di GameStop, la nuova creatura della compagnia nipponica sarebbe andata a ruba. I preorder sono stati un successone, scorte terminate in meno di due giorni.

In questo momento gli utenti non possono prenotare Nintendo Switch negli Stati Uniti, vale sia per quanto riguarda i preorder online che quelli presso i negozi della catena. Semplice la soluzione: ottenere ulteriori unità. Non è facile però, visto che Nintendo sta avendo problemi nel soddisfare le richieste.

Sold out su GameStop US, tutto esaurito anche su Amazon.com e Amazon Regno Unito. L’era di Nintendo Switch parte con il botto, la Grande N spiega che non ci sarà alcun problema di approvvigionamento. Staremo a vedere.