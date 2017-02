Nokia 3310: a chi si rivolge il “nuovo” cellulare del marchio finlandese

In occasione della conferenza d’apertura al Nokia 3310, l’azienda finlandese HMD, protagonista del ritorno del marchio Nokia sul mercato della telefonia, ha presentato una versione aggiornata del Nokia 3310, uno dei simboli indiscussi di Nokia e vero e proprio oggetto di culto in rete.

Il “nuovo” Nokia 3310 altro non è che un feature phone (i tradizionali “cellulari”) che offre tutte le caratteristiche degli altri modelli già presenti sul mercato con marchio Nokia. Il cellulare può essere utilizzato per chiamare e inviare SMS, ascoltare musica (grazie al supporto per gli MP3 e alla presenza di uno slot per la microSD) e giocare alla nuova versione di Snake.

La nuova evoluzione del Nokia 3310 integra anche una fotocamera posteriore da 2 Megapixel, un display da 2,4 pollici non touch e soprattutto una batteria che garantirà un’autonomia di funzionamento enorme (almeno per gli standard attuali degli smartphone). Il nuovo cellulare si rivolge, quindi, ad uno specifico gruppo di utenti che può far a meno, senza troppi problemi, di WhatsApp, dei social network e della navigazione Internet in mobilità (il Nokia 3310 supporta le reti 2G e la navigazione web tramite browser Opera Mini). Il nuovo Nokia 3310 è anche un prodotto pensato per i nostalgici, per chi vuole un cellulare di riserva sempre carico ed affidabile, molto leggero e dalle dimensioni compatte.

La riedizione del 3310 va considerata anche come una mossa pubblicitaria da parte di HMD per promuovere il ritorno del marchio Nokia sul mercato. In attesa del futuro top di gamma Nokia 8, l’azienda ha, infatti, svelato al Mobile World Congress 2017 ben tre smartphone Android (Nokia 3, 5 e 6) di fascia bassa e medio-bassa che avranno il compito di rilanciare il marchio nel settore smartphone, abbandonato dopo l’esperienza con Windows Phone. Il nuovo Nokia 3310 è servito e servirà al brand per ritornare in prima pagina in attesa del rilancio commerciale.

Leggi anche: Nokia presenta 3 smartphone Android ed un nuovo 3310 al MWC 2017

Ricordiamo che il Nokia 3310 sarà disponibile sul mercato con un prezzo di 49 Euro. Continuate a seguirci per tutte le novità legate al futuro del marchio Nokia.