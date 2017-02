Nokia 3310, ritorno alle origini: entro fine mese l’annuncio ufficiale

Nokia ha segnato il proprio rientro in scena nel mercato smartphone attraverso la sua nuova serie di terminali destinati al comparto Android ma nelle intenzioni della società vi sarebbe la necessità di reintrodurre uno dei più grandi classici della telefonia mobile, ovvero sia il Nokia 3310.

Come tutti gli appassionati di certo sapranno si è trattato di uno dei più grandi capolavori della tecnologia. Ricordato soprattutto per la sua grande usabilità, longevità e per la sua resistenza alle cadute il Nokia 3310 è destinato ad un trionfale ritorno in scena in chiave moderna. Una scelta che ha un filo diretto con la notizia circa la presentazione del Nokia N95 sul palcoscenico del Mobile World Congress di Barcellona in programma d’apertura per il prossimo 26 Febbraio 2017.

La notizia sull’ufficializzazione del nuovo terminale giunge da una fonte ormai nota del panorama mobile e di certo affidabile sotto il profilo delle previsioni. Tramite Evan Blass (aka EvLeaks) abbiamo appreso infatti del ritorno della nuova serie di device da affiancare all’attuale Nokia 6 line-up. Si tratterà delle serie Nokia 3 e 5. Del primo non si hanno particolari in merito alle specifiche mentre per la revisione 5 si parla si parla di una dotazione di:

Display : Pannello HD Resolution con diagonale da 5.2 pollici @1280x720p

: Pannello HD Resolution con diagonale da 5.2 pollici @1280x720p Memoria RAM : 2GB

: 2GB Fotocamera Posteriore: 12 Megapixel

12 Megapixel Prezzo: €249

Per Nokia 3 non abbiamo ottenuto informazioni esaustive sulle specifiche, sebbene si riporti un prezzo di listino pari a €149. Per quanto riguarda il Nokia 3310, del quale non si conoscono le specifiche, si parla di un prezzo di listino di €59 per l’Europa. Una mossa decisamente interessante che potrebbe di fatto riscontrare un ampio tasso di adozioni tra i nostalgici della serie di telefoni che ha fatto la fortuna della società.

L’evento di lancio per i prossimi dispositivi è stato fissato per il MWC 2017. Di certo non mancheremo nel fornire ulteriori dettagli in merito ai nuovi terminali. Credete che la mossa adottata dall’azienda sia saggia? Un dispositivo del genere potrebbe attirare la vostra attenzione? Spazio a tutti i vostri commenti ed a tutte le vostre considerazioni al riguardo.

LEGGI ANCHE: Nokia 8: Specifiche tecniche da top di gamma, debutto al MWC 2017