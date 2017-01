Nokia 6: arriva anche l’unboxing video e l’hands-on

Nokia 6 segnerà il ritorno della società nel panorama del merchandising smartphone internazionale, dopo aver abbandonato in via definitiva il progetto Windows Phone lo scorso anno. Il produttore finlandese ha svelato alcuni dei suoi piani per il futuro rilancio del mercato dei dispositivi mobili che, in prima battuta, segnano l’arrivo di un telefono intelligente già annunciato al Consumer Electronic Show 2017 di Las Vegas, sebbene inizialmente solo per il mercato cinese.

Una prima fase di rodaggio, che si accompagna alle descrizioni sulle specifiche ed ai primi hands-on, sarà utile per delineare da lontano il profilo di un prodotto che investirà anche il mercato europeo in una fase temporale successiva (molto probabilmente).

Dopo esserci portati a conoscenza delle prime immagini reali del Nokia 6 smartphone giungono in rete dei nuovi riferimenti a video che mettono in mostra l’estetica del terminale ed un primo assaggio del comparto software di questo device, ora basato su Android OS.

Come confermato in tempi recenti dalla stessa HMD Global, proprietaria del marchio Nokia ed incaricata delle fasi di produzione, realizzazione e distribuzione, ha annunciato che ulteriori proposte troveranno, molto probabilmente, posto nel contesto della fiera di Barcellona, il Mobile World Congress 2017, in programma per il prossimo mese di Febbraio 2017.

Intanto, vogliamo ricordare quelle che sono le caratteristiche distintive di questi nuovi prodotti:

Display : Pannello Capacitivo Multi-Touch Full-HD Resolution con diagonale da 5.5 pollici @1920x1080p e luminosità massima di 450nits con rivestimento protettivo Cornig Gorilla Glass di 3a generazione

: Pannello Capacitivo Multi-Touch Full-HD Resolution con diagonale da 5.5 pollici @1920x1080p e luminosità massima di 450nits con rivestimento protettivo Cornig Gorilla Glass di 3a generazione Processore : Octa-Core System 64-bit (4x Cortex A53 @1.5 GHz + 4x Cortex A53 @1.2 GHz)

: Octa-Core System 64-bit (4x Cortex A53 @1.5 GHz + 4x Cortex A53 @1.2 GHz) GPU: Adreno 505

Adreno 505 Memoria RAM : 4GB LPDDR3 System

: 4GB LPDDR3 System Memoria ROM: 64GB interni espandibili tramite scheda microSD Card esterna per ulteriori 128GB MAX

64GB interni espandibili tramite scheda microSD Card esterna per ulteriori 128GB MAX Rete : Dual-Sim LTE

: Dual-Sim LTE Fotocamera Principale Posteriore: 16 Megapixel con sensore da 1 micron e sistema di messa a fuoco automatica @f/2.0 e con Dual-Tone Flash LED

16 Megapixel con sensore da 1 micron e sistema di messa a fuoco automatica @f/2.0 e con Dual-Tone Flash LED Fotocamera Secondaria Anteriore : 8 Megapixel con lente grandangolare a 84°, con FF @f/2.0 e sensore da 1.12 micron

: 8 Megapixel con lente grandangolare a 84°, con FF @f/2.0 e sensore da 1.12 micron Batteria : 3.000mAh non removibile

: 3.000mAh non removibile Altro: Speaker stereo con doppio amplificatore e supporto a Dolby Atmos, sistema di scansione integrato per le impronte digitali su Tasto Home

Speaker stereo con doppio amplificatore e supporto a Dolby Atmos, sistema di scansione integrato per le impronte digitali su Tasto Home Sistema Operativo: Android 7.0 Nougat con supporto alle personalizzazioni Nokia OS

Che cosa ve ne pare di questo telefono? Avete dato un’occhiata al video di cui vi parlavamo in apertura? Lasciaci pure tutte le tue impressioni in vista di una recensione completa del dispositivo.

