Nokia 6: ecco quando esce e quanto costa il nuovo smartphone

Nokia 6 rappresenta uno smartphone molto discusso, se non altro per il fatto che segna il rientro in campo di una società che, sotto Windows Phone, non aveva di certo conosciuto alcuna fortuna e che tenta ora di riconquistare la propria leadership di mercato.

Allo stato attuale, secondo quanto riferito, la disponibilità del prodotto è localizzata nella sola Cina, mentre per saperne qualcosa in merito al rilascio in territorio europeo si dovrà necessariamente attendere il prossimo Mobile World Congress di Barcellona, in programma d’apertura per il prossimo 25 Febbraio 2017.

Per quanto riguarda la commercializzazione in Cina ci si affiderà ad uno store online locale di rivendita che lo renderà disponibile in catalogo dal prossimo 19 Ottobre 2017 ad un prezzo al cambio che rispecchia un listino di circa €230. Nel corso di queste ore s sono già aperti i circuiti per i pre-order, mentre si prende visione di una scheda tecnica decisamente interessante per la fascia di prezzo di appartenenza del prodotto:

Display : Pannello Capacitivo Multi-Touch Full-HD Resolution con diagonale da 5.5 pollici @1920x1080p e luminosità massima di 450nits (ottimo anche sotto la luce del sole)

: Pannello Capacitivo Multi-Touch Full-HD Resolution con diagonale da 5.5 pollici @1920x1080p e luminosità massima di 450nits (ottimo anche sotto la luce del sole) Processore : Octa-Core System Qualcomm Snapdragon 430 con model LTE X6

: Octa-Core System Qualcomm Snapdragon 430 con model LTE X6 Memoria RAM : 4GB LPDDR3 System

: 4GB LPDDR3 System Memoria ROM: 64GB + espansione tramite microSD esterna fino ad ulteriori 128GB

64GB + espansione tramite microSD esterna fino ad ulteriori 128GB Fotocamera Principale Posteriore: 16 Megapixel apertura focale @f/2.0

16 Megapixel apertura focale @f/2.0 Fotocamera Secondaria Anteriore : 8 Megapixel

: 8 Megapixel Dimensioni: 154 x 75.8 x 7.85 mm

154 x 75.8 x 7.85 mm Batteria : 3.000mAh non removibile

: 3.000mAh non removibile Sistema Operativo: Android 7.0 Nougat

Android 7.0 Nougat Altro: supporto Dolby Atmos Audio, sensore integrato per le impronte digitali

A questo primo smartphone Nokia Android seguiranno nel corso dell’anno ulteriori prodotti anche per l’Europa. Al momento, purtroppo non abbiamo informazioni certe in merito alla commercializzazione in Italia ed in Europa. Facci però sapere che cosa te ne pare di questo prodotto lasciandoci un tuo commento.

