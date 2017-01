Nokia 6: solo il primo di una serie di nuovi smartphone Android

Nokia si appresta a lanciarsi sul mercato consumer della telefonia mobile Android attraverso quello che sarà soltanto il primo di una serie di smartphone che, solo fino a qualche tempo fa, erano trapelati per via puramente indiscrezionale all’interno delle pagine con focus sull’argomento. Nokia 6, ora, è invece ufficiale.

Il 2016, di fatto, aveva sancito al chiusura definitiva dell’accordo tra Microsoft e Nokia, la quale ha ottenuto una concessione su base decennale per l’utilizzo del marchio HMD Global, andatosi a creare dalle ceneri di parte della divisione mobile di Microsoft.

Allo stato attuale, comunque, non vi sono indicazioni precise in merito alle tempistiche di commercializzazione dei nuovi terminali, sebbene siano in molti ad ipotizzare come periodo utile le prossime settimane. Uno smartphone che, per il momento, vedrà una sua commercializzazione soltanto in territorio cinese, ad un prezzo al cambio di circa €233, il che lo colloca direttamente nell’intricata fascia dei medio gamma del segmento mobile smartphone. Riuscirà ad emergere dal gruppo? Che cos’ha da offrire?

Abbiamo in device che, nello specifico, conta su una dotazione hardware basata su:

Display : Pannello Capacitivo Multi-Touch Full-HD Resolution con diagonale da 5.5 pollici @1920x1080p e luminosità massima di 450nits (ottimo anche sotto la luce del sole)

: Pannello Capacitivo Multi-Touch Full-HD Resolution con diagonale da 5.5 pollici @1920x1080p e luminosità massima di 450nits (ottimo anche sotto la luce del sole) Processore : Octa-Core System Qualcomm Snapdragon 430 con model LTE X6

: Octa-Core System Qualcomm Snapdragon 430 con model LTE X6 Memoria RAM : 4GB LPDDR3 System

: 4GB LPDDR3 System Memoria ROM: 64GB + espansione tramite microSD esterna fino ad ulteriori 128GB

64GB + espansione tramite microSD esterna fino ad ulteriori 128GB Fotocamera Principale Posteriore: 16 Megapixel apertura focale @f/2.0

16 Megapixel apertura focale @f/2.0 Fotocamera Secondaria Anteriore : 8 Megapixel

: 8 Megapixel Dimensioni: 154 x 75.8 x 7.85 mm

154 x 75.8 x 7.85 mm Batteria : 3.000mAh non removibile

: 3.000mAh non removibile Sistema Operativo: Android 7.0 Nougat

Android 7.0 Nougat Altro: supporto Dolby Atmos Audio, sensore integrato per le impronte digitali

Si tratta di un device interessante, offerto con una scocca realizzata in alluminio unibody e che si accompagnerà ad ulteriori proposte da rilasciarsi nel corso del 2017 e che, progressivamente, vedranno l’introdursi di Nokia E1 (per la fascia economica) e di altre soluzioni top non ancora ufficializzate. Credete che Nokia riuscirà a riconquistare la sua fetta di mercato nel segmento telefonia mobile? Lo scopriremo presto, Intanto, rilascia pure qui tutte le tue personali considerazioni.

