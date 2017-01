Nokia 6 in video: nuovo incredibile test di resistenza

Con Nokia 6 la sua società ha segnato un nuovo inizio nel campo della telefonia mobile degli smartphone Android. Dopo aver abbandonato il segmento Windows Mobile, la società finlandese ha deciso di mettere in luce i suoi propositi di vendita per questo 2017. Da ciò che dimostra il video possiamo senz’altro dire che la società ci sta andando giù pesante, molto pesante.

Non stiamo parlando del tutto esaurito fatto registrare già dai primi minuti di vendita flash del nuovo terminale ma di un nuovo incredibile video dimostrativo che mette in risalto la resistenza di questo Nokia 6, il quale viene adoperato addirittura per schiacciare delle noci senza riportare alcuna tangibile conseguenza.

Un video di grande impatto che evidenza il lavoro straordinario compiuto da Nokia sul fronte dell’aspetto costruttivo e dei materiali impiegati. La lavorazione, infatti, lo rende immune ai graffi e particolarmente robusto in ogni sua parte. Ecco il video di cui vi parlavamo in apertura.

Per voi quanto conta il fattore resistenza su uno smartphone? Siete propensi a considerare questa variabile o siete orientati verso sistemi che garantiscano l’immunità agli agenti esterni come l’acqua e le polveri sottili che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del vostro dispositivo? A voi tutti le considerazioni del caso.

LEGGI ANCHE: Nokia 6: ecco quando esce e quanto costa il nuovo smartphone