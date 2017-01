Nokia 8: SoC Snapdragon 835, 6GB RAM e camera da 24MP?

Nel corso di questi ultimi giorni si sta facendo un gran parlare di Nokia 6, del quale ormai si conoscono non soltanto la specifiche ma anche i riferimenti alla sua uscita ed al prezzo. Ma che cosa dire di un presunto Nokia 8 che riporti in dote caratteristiche da vero top di gamma?

Il Mobile World Congress 2017 a Barcellona potrebbe conoscere un nuovo protagonista, che potrebbe dare seriamente filo da torcere alle proposte dei competitor del segmento telefonia mobile.

Si parla di un device con codename Nokia Supreme da introdursi proprio all’interno del padiglione Qualcomm nel corso dell’evento di Febbraio 2017.

Le indiscrezioni, perché in fondo questo sono per il momento, descrivono un telefono davvero molto interessante. Un vero top di gamma, forte di una presunta dotazione tecnica che conti sulla presenza di:

Display : Pannello Capacitivo Multi-Touch Super Amoled Quad-HD Resolution con diagonale da 5.7 pollici @1440p

: Pannello Capacitivo Multi-Touch Super Amoled Quad-HD Resolution con diagonale da 5.7 pollici @1440p Processore : Octa-Core System Qualcomm Snapdragon 821/ 835

: Octa-Core System Qualcomm Snapdragon 821/ Memoria RAM : 4GB/6GB LPDDR4 System

: 4GB/6GB LPDDR4 System Memoria ROM: 64GB/128GB + espansione tramite microSD esterna fino ad ulteriori 256GB

64GB/128GB + espansione tramite microSD esterna fino ad ulteriori 256GB Fotocamera Principale Posteriore: 24 Megapixel con OIS e Super EIS

24 Megapixel con OIS e Super EIS Fotocamera Secondaria Anteriore : 12 Megapixel

: 12 Megapixel Batteria : 3.000mAh non removibile

: 3.000mAh non removibile Sistema Operativo: Android 7.0 Nougat

Android 7.0 Nougat Altro: supporto Dual-Speaker frontale, sensore integrato per le impronte digitali, LED di notifica

supporto Dual-Speaker frontale, sensore integrato per le impronte digitali, LED di notifica EXTRA: Logo Nokia interattivo al boot

In attesa di informazioni ufficiali in merito a questo nuovo telefono Nokia Android, vi lasciamo con un video che riprende in esame la questione. Voi che cosa ne pensate? Spazio ai commenti.

LEGGI ANCHE: Nokia 6: solo il primo di una serie di nuovi smartphone Android