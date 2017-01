Nokia 8: Specifiche tecniche da top di gamma, debutto al MWC 2017

Con il Samsung Galaxy S8 che non sarà presentato al Mobile World Congress 2017, la novità più attesa del mercato della telefonia del corso del prossimo mese di febbraio diventa, senza alcun dubbio, il nuovo Nokia 8, il futuro top di gamma con cui il marchio Nokia fa il suo ritorno sul mercato Android dopo aver già lanciato, nelle scorse settimane, il mid-range Nokia 6.

Il nuovo Nokia 8, come confermano gli ultimi rumors, sarà un top di gamma senza compromessi e potrà contare su di un comparto hardware di altissimo livello, sotto tutti i punti di vista. Alla base del progetto del nuovo Nokia 8 troveremo il SoC Qualcomm Snapdragon 835, il nuovo chipset top di Qualcomm che sarà montato anche dai principali flagship Android del 2017 come LG G6 e la versione americana del Galaxy S8 di Samsung.

A completare la scheda tecnica del nuovo Nokia 8, che arriverà sul mercato con Android Nougat già installato, troveremo 6 GB di memoria RAM e diversi tagli di memoria interna con la versione top che arriverà a 256 GB di storage. Il comparto fotografico, invece, poggerà su di un sensore posteriore da 24 Megapixel. Il display dello smartphone, probabilmente realizzato con tecnologia AMOLED, avrà una diagonale da 5.7 pollici ed una risoluzione QHD.

In arrivo anche un maxi-tablet da 18.4 pollici

Nei prossimi mesi, il marchio Nokia porterà sul mercato anche un inedito maxi-tablet Android dotato di display da 18.4 pollici di diagonale e risoluzione QHD. Si tratta di una soluzione davvero particolare che potrebbe ricordare il Galaxy View di Samsung, dispositivo arrivato sul mercato lo scorso anno e caratterizzato da dimensioni analoghe.

Il nuovo tablet Nokia potrebbe essere presentato come soluzione in grado di rimpiazzare i classici PC da casa o da ufficio e, nello stesso tempo, come dispositivo per l’intrattenimento casalingo. Alla base del progetto ci sarà, anche in questo caso, il SoC Snapdragon 835 ed il sistema operativo Android Nougat. Maggiori dettagli potrebbero emergere in occasione del Mobile World Congress 2017. Continuate a seguirci per saperne di più.