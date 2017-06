Nokia 9 sarà un mostro di potenza: che la sfida a Galaxy S8 abbia inizio

Nokia è approdata al mercato della telefonia mobile Android in tempi recenti, nella speranza di poter riconquistare la propria posizione di leader del comparto smartphone di nuova generazione.

Nel corso di queste ultime ore, attraverso il canale estero della testata cinese di Weibo ed il portale di AnTuTu, sono giunte alcune nuove informazioni in merito ad un Nokia 9 pronto ad offrire quel tanto di surplus tecnologico necessario ad ingaggiare una sana competizione con i top di gamma Samsung del momento, ovvero sia i prestanti Galaxy S8 nelle versioni Standard e Plus.

Stiamo parlando di un Nokia 9 le cui specifiche sono state rivelate da uno screenshot, in cui si riporta l’utilizzo di un modulo di visualizzazione con risoluzione QHD @2560×1440 pixel ed un processore made in Qualcomm versione Snapdragon 835 a 10nm (la copia identica dei SoC adoperati oltreoceano per i flagship Samsung di quest’anno). A tutto questo si somma il valore aggiunto di un comparto memorie da 4/64GB ed una doppia fotocamera posteriore con ottiche da 13 Megapixel.

Si tratta di informazioni che, di certo, un po tutti si aspettavano, e che avvicinano detti terminali a quelle che sono le peculiari caratteristiche di Galaxy S8, eccezion fatta per il tanto discusso comparto multimediale delle fotocamere, ove si conta la presenza di un modulo Single-Lens per l’obiettivo principale. Si tratta, quindi, di un telefono top-level direttamente raffrontabile alle nuove proposte di quest’anno come, appunto, i nuovi device Samsung o anche i OnePlus 5 da presentarsi nel corso di questo mese.

Il model number che identifica questo nuovo gioiellino tecnologico è TA-1004, e fa espresso riferimento ad un device il cui software di base si fonda sull’ultima distribuzione aggiornata di sistema Google per Android 7.1.1 Nougat. Ricordiamo, di fatto, che già in passato Nokia aveva manifestato la volontà di porsi in prima posizione nel contesto del roll-out dei nuovi OS, al pari di Google. In questo caso, quindi, la società dovrebbe fornire garanzia di device sempre aggiornati, sia sotto il profilo delle funzioni che della sicurezza.

Ad ogni modo, almeno per quanto riguarda le specifiche, i dubbi in merito alla scheda tecnica finale del Nokia 9 sono troppi, in considerazione del fatto che qualche giorno fa il portale di GeekBench aveva indicato, per questa nuova categoria di device, un comparto memorie da almeno 8GB per i chip RAM.

Sulla base di ulteriori indiscrezioni, inoltre, abbiamo visto come il display che equipaggia il nuovo Nokia 9 potrebbe verosimilmente corrispondere ad un’unità con estensione da 5.3 pollici. Inoltre, si è parlato di una dotazione base Flash ROM da 64GB e della presenza di un sensore di scansione per le impronte digitali da implementare direttamente sul frontale, appena sotto il pulsante Home. In aggiunta, in considerazione della dotazione di SoC SD835, non si esclude la possibilità di ottenere in uso la nuova configurazione per la ricarica rapida Qualcomm Quick Charge 4.0.

Queste, al momento, tutte le informazioni disponibili circa il prossimo flagship killer di casa Nokia, il quale dovrebbe arrivare in Europa con un listino prezzi in linea con la concorrenza della fascia alta, ovvero a €749. Voi che cosa ne pensate di questo nuovo telefono? In attesa di ulteriori aggiornamenti, lasciateci pure un vostro personale commento al riguardo.

FONTE