L’importante compagnia finlandese Nokia pare essere ufficialmente pronta a commercializzare nel corso di questo nuovo anno diversi ed interessanti smartphone caratterizzati dal sistema operativo Android. Oltre al tanto vociferato Nokia D1C, un altro dei device che verranno rilasciati molto presto è il Nokia E1.

Entrando nello specifico, per chi eventualmente ancora non lo sapesse, il nuovo smartphone di casa Nokia di recente ha già ricevuto la certificazione 3C sul territorio cinese, ma da qualche ora su Internet sono emerse nuove indiscrezioni che lo evidenziano come un terminale che andrà ad occupare la fascia bassa del settore mobile, con un costo davvero irrisorio che si aggirerà sui 150 euro.

Il Nokia E1, infatti, dovrebbe vantare le seguenti caratteristiche tecniche:

Pannello touchscreen da 5.2 max 5.3 pollici HD 720 x 1280 pixel;

Processore Snapdragon 425 di Qualcomm a 1.4Ghz

GPU Adreno 308

ROM 16GB;

Fotocamera posteriore da 13 megapixel per ottimi scatti e anteriore da 5 per selfie e videochiamate;

Sistema operativo Nougat 7.0.

Nessun dettaglio è invece trapelato per quanto riguarda la batteria il quantitativo di memoria RAM, ma pare che Nokia non ci farà aspettare più di tanto per sapere tutti i dettagli che mancano all’appello.

In conclusione, prima di salutarci, sottolineiamo che sia il Nokia E1 che Nokia D1C sono entrambi attesi con trepidazione all’evento Mobile World Congress 2017 di Barcellona in programma a fine febbraio.