Nokia: GFXBench svela un potenziale tablet Android Nougat da 18.4″

Nokia ha segnato il suo rientro nel settore della telefonia mobile degli smartphone nel corso delle ultime settimane, sebbene pare che le intenzioni non si limitino soltanto ai telefoni. A quanto pare, infatti, il database di GFXBench ospita il riferimento ad un nuovo dispositivo del quale sono state rese note le caratteristiche e le dotazioni software.

Si tratta di un presunto tablet Android Nokia avente una diagonale da ben 18.4 pollici e sistema operativo Nougat in versione 7.0. Accanto ai 7 smartphone Android annunciati al mercato per questo 2017 si colloca ora un terminale equipaggiato con le più recenti tecnologie hardware previste dai costruttori. Troviamo in primo luogo un processore Octa-Core Qualcomm Snapdragon 835 ARMv8 10nm (lo stesso dei futuri Galaxy S8) cadenzato a 2.2GHz e con abbinati 4GB di memoria RAM e GPU Adreno 540 con supporto alle librerie OpenGL ES 3.2.

Accanto al comparto di memoria di sistema abbiamo poi uno storage system standard da 64GB (52GB disponibili per l’utente) e shooter per le fotocamere posteriori e frontali da 12 Megapixel. Sul fronte della connettività non mancano i moduli integrati per l’LTE, il WiFi, NFC, Bluetooth ed il GPS. Si tratterà di device single-sim e particolarmente votati alla multimedialità. Il display, infatti, è un 18.4 pollici Quad-HD con risoluzione d’uscita fissata a 2560×1440 pixel.

Che cosa ne pensate di questa soluzione? In attesa di una conferma che ponga in essere la disponibilità futura ed i riferimenti ai listino prezzi vi invitiamo a rilasciare una vostra dichiarazione al riguardo.

