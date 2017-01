Nokia Heart su GFXBench: presunto medio gamma con SD430

Il database di GFXBench ospita in queste ore il riferimento ad un nuovo smartphone Nokia medio gamma davvero interessante. Dopo un esordio in Cina costatogli il totale favore e l’entusiasmo del pubblico, il produttore finlandese di appresta a sbarcare al prossimo Mobile World Congress 2017 di Barcellona con una serie di novità degne di nota che anticipano l’uscita dei futuri top di gamma in programma per questo 2017.

Per il momento Nokia si appresta a sondare il terreno in qualità di new-entry del segmento Android dopo un prematuro abbandono dell’ecosistema Windows Phone. La piattaforma GFXBench ospita oggi un nuovo prodotto chiamato Nokia Heart avente come sistema operativo di base Android Nougat in versione 7.0.

Mosso da un display da 5 pollici con risoluzione HD @1280x720P e da un SoC siglato Qualcomm Snapdragon 430 (lo stesso che abbiamo visto per Nokia 6) affiancato da 2GB di memoria RAM il nuovo terminale si classifica quale entry-level della categoria smartphone.

Dalla sua non mancano anche 16 GB di spazio di storage interno ed uno shooter posteriore da 12 Megapixel che fa capo ad una selfie cam da 8MP.

Parliamo chiaramente di un device di fascia economica puro e a dirla tutta fin troppo restrittivo in quanto a specifiche ma nelle intenzioni di Nokia rientra senz’altro la volontà di coprire un terreno quanto più ampio possibile, onde soddisfare tutta la sua clientela, dalla meno esigente sino ai tecno-addicted. Potrebbe di fatto trattarsi di un dispositivo da destinare ai mercati emergenti dell’India e delle zone dell’Est Europa.

Tu che cosa ne pensi in merito a questa nuova strategia di mercato? A te la parola.

