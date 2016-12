Nel corso delle ultime 24 ore, una fonte non confermata ha divulgato in rete una primissima ed interessante foto leak che mostrerebbe il presunto nuovo terminale Android della casa produttrice Nokia che, salvo complicazioni dell’ultimo minuto, dovrebbe svelarsi al mondo tra qualche mese.

Entrando nello specifico, prendendo in considerazione le informazioni trapelate su internet da qualche ora, il terminale quasi sicuramente si chiamerà con il nome di Nokia P e dovrebbe essere commercializzato nei primi mesi del prossimo anno.

Lo scatto che potete osservare poco sopra non lascia intravedere più di tanto ma più che altro mette in risalto l’estetica minimale ed elegante. Tuttavia, la fonte non confermata oltre allo scatto ha anche rese note alcune specifiche, le seguenti:

Nuovo e potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 835;

Memoria RAM di 6GB;

Fotocamera con lenti ZEISS da ben 23 megapixel per scatti di altissima qualità;

Pannello con risoluzione QHD.

Sicuramente questo nuovo Nokia P promette bene, se realmente le caratteristiche tecniche emerse sul web dovessero essere veritiere siamo certi che il dispositivo potrà benissimo dire la sua nel folto mercato mobile dei top di gamma.

In conclusione, maggiori informazioni le avremo nel corso dell’evento MWC di Barcellona in programma a fine febbraio. Nel frattempo per smorzare l’attesa fateci sapere le vostre prime impressioni sul Nokia P.