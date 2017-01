Nokia P1: sarà lui il top di gamma dell’azienda presente al MWC 2017?

Come ormai sappiamo da diverse settimane, l’amatissima casa produttrice Nokia è ufficialmente tornata di prepotenza sul mercato mobile, sopratutto da quando ha svelato al grande pubblico il buon e caro smartphone Nokia 6.

Detto ciò, le ultime indiscrezioni anche se non ufficiali, parlano dell’annuncio di un nuovo dispositivo top di gamma targato Nokia, il P1, all’evento di Barcellona Mobile World Congress 2017 in programma fine febbraio. Prendendo in considerazione quanto rivelato la fonte, Worket, Nokia P1 avrà come obiettivo quello di conquistare più fan possibili cercando di abbattere la folta concorrenza.

Logicamente Nokia sarebbe intenzionata a lanciare sul mercato un dispositivo estremamente competitivo, puntando sull’ultimo processore Snapdragon 835 di casa Qualcomm, 6GB di RAM e storage di 128-256GB. Fotocamera principale con sensore da 22.6 megapixel con certificazione Zeiss mentre pare essere certa anche la certificazione IP57 che garantirebbe al Nokia P1 sia la resistenza alla polvere che all’acqua.

Il resto della scheda tecnica dovrebbe essere la seguente:

Pannello touchscreen con diagonale da 5.3 pollici e risoluzione QHD;

Lettore di impronte posto sul lato destro;

Batteria da 3.500 mAh che dovrebbe garantire una buona autonomia.

Attualmente è tutto ciò che sappiamo su questo prossimo flaghship di casa Nokia. Per scoprirlo meglio non ci resta che attendere il MWC 2017.