Nokia prepara Viki, il suo assistente virtuale

Nokia ha ufficialmente decretato il suo rientro in campo attraverso l’annunciato smartphone Nokia 6, parte integrante di una nuova line-up che si completerà con una dotazione ricca e variegata durante il 2017 e gli anni successivi.

Parallelamente al lancio di quelle che saranno le nuove proposte Nokia Smartphone per il segmento mobile, troviamo anche le introduzioni software da volersi per gli assistenti virtuali di prossima generazione, per i quali è stato recentemente depositato il marchio Viki presso l’Unione Europeo, la quale ha assicurato il legittimo diritto alla protezione sul nuovo marchio.

Nokia Viki, questo il nome del Digital Assistant da volersi sui nuovi prodotti, viene indicato come un sistema virtuale per la gestione ed il controllo mobile e web da attuarsi tramite comandi vocali in relazione a dati provenienti da diverse fonti o attraverso chat.

Se tali nuove indiscrezioni trovassero conferma, si avrebbe sul mercato un “terzo incomodo”, da volersi al cospetto di soluzioni come Google Assistant, Cortana ed Alexa, nonché per il futuro Bixby da introdursi in occasione della presentazione di Samsung Galaxy S8.

Un ruolo, quello degli assistenti digitali virtuali che, nel settore mobile degli smartphone, rivestirà senz’altro un ruolo cruciale nel processo di ampliamento funzionale previsto per il controllo hand-free. Staremo a vedere se tali ipotesi possano essere o meno avvalorate.

Tu che cosa ne pensi in merito agli assistenti digitali? Li utilizzi o li reputi un surplus non strettamente necessario? A te tutti i commenti al riguardo.