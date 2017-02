Nokia presenta 3 smartphone Android ed un nuovo 3310 al MWC 2017

In occasione della conferenza d’apertura del Mobile World Congress 2017, al via da domani a Barcellona, sono stati annunciati i nuovi smartphone Nokia con sistema operativo Android che segnano il ritorno, in grande stile, del marchio (non dell’azienda) nel mercato della telefonia mobile. Oltre alla versione europea del Nokia 6, già annunciato nelle scorse settimane in Cina, al Mobile World Congress debuttano anche il Nokia 5 ed il base di gamma Nokia 3.

Si tratta di tre smartphone con Android Nougat 7.0 di fascia medio-bassa con cui il marchio finlandese, gestito dall’azienda HMD, ha la possibilità di ritornare sul mercato in attesa di un nuovo top di gamma. A margine della presentazione ha fatto il suo debutto anche una versione aggiornata dello storico Nokia 3310.

Vediamo le specifiche tecniche dei nuovi smartphone Android di Nokia e del nuovo Nokia 3310.

Nokia 3

Il device è il più compatto dei tre e presenta un display IPS LCD da 5 pollici di diagonale con risoluzione HD (1280 x 720 pixel) e luminosità di 450 nits. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC MediaTek 6737 con CPU Quad-Core con clock massimo di 1.3 GHz.

Completano la scheda tecnica del nuovo Nokia 3 le seguenti specifiche tecniche: 2 GB di memoria RAM, 16 GB di storage interno (con slot per l’espansione tramite microSD), una camera frontale ed una posteriore entrambe da 8 Megapixel, una batteria da 2650 mAh ed il supporto alle connessioni 4G LTE.

Il Nokia 3 sarà commercializzato nelle colorazioni Silver White, Matte Black, Tempered Blue, Copper White. Il prezzo di listino è fissato in 139 Euro con una disponibilità a partire dal Q2 del 2017 (quindi da aprile).

Nokia 5

Il nuovo Nokia 5 rappresenta una versione compatta del più grande Nokia 6 già svelato alcune settimane fa. Lo smartphone presenta, infatti, un display IPS LCD da 5 pollici di diagonale con risoluzione HD e luminosità di 500 nits affiancato dal SoC Qualcomm Snapdragon 430 con CPU Octa-Core Cortex A53 e clock massimo di 1.4 GHz.

A completare la scheda tecnica del device troviamo 2 GB di memoria RAM, 16 GB di storage interno, con slot per l’espansione tramite microSD, una fotocamera posteriore da 13 Megapixel, una fotocamera anteriore da 8 Megapixel, una batteria da 3000 mAh, il supporto alle reti 4G LTE e un sensore di impronte digitali integrato nel tasto centrale.

Il Nokia 5 sarà distribuito in Europa con un prezzo di 199 Euro a partire dal secondo trimestre dell’anno in corso. Le colorazioni disponibili saranno le seguenti: Tempered Blue, Silver, Matte Black, Copper.

Nokia 6

Il Nokia 6 è, di fatto, lo stesso smartphone già svelato nelle scorse settimane in Cina. Il dispositivo presenta un ampio display IPS LCD da 5.5 pollici di diagonale con risoluzione FullHD e luminosità di 450 nits. Alla base dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 430 visto in precedenza affiancato questa volta da 3 GB di memoria RAM e da 32 GB di storage interno (sempre espandibile tramite microSD).

Il comparto fotografico include un sensore posteriore da 16 Megapixel ed un sensore anteriore da 8 Megapixel. La batteria ha una capacità di 3.000 mAh. E’ presente il sensore di impronte integrato nel tasto centrale.

In Europa, il Nokia 6 sarà commercializzato ad un prezzo di 229 Euro nelle colorazioni Matte Black, Tempered Blue, Silver, Copper. Sul mercato è previsto anche una versione Arte Black (una colorazione simile al Jet Black degli ultimi iPhone 7) che sarà distribuita al prezzo di 299 Euro. Questo modello avrà 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno espandibile.

Nokia 3310

Il nuovo Nokia 3310 è un classico feature phone nato sulla scia della nostalgia per lo storico 3310 originale. Il cellulare presenta un display da 2,4 pollici, una fotocamera da 2 Megapixel, connettività 2G, radio FM e supporto agli MP3. La memoria interna è da 16 MB ma è presente il supporto a schede SD fino a 32 GB. Con il Nokia 3310 arriva anche una versione rinnovata del gioco Snake.

Il nuovo Nokia 3310 sarà venduto in quattro colorazioni (arancione, blu scuro, giallo e grigio) nelle varianti Single e Dual SIM. Il prezzo di partenza sarà di 49 Euro.

Altre novità dal MWC 2017:

LG G6, il nuovo top di gamma è arrivato: dimensioni contenute e Display Full Vision 18:9 confermato

Huawei P10 e P10 Plus svelati ufficialmente, specifiche tecniche complete e data di uscita