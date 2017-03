Nokia potrebbe utilizzare ottiche Carl Zeiss nei nuovi smartphone

Mettiamo le mani avanti. Anche se Zeiss continuerà a concedere il proprio marchio per i prossimi Smartphone Nokia, non è detto che il “vetro” che comporrà le nuove lenti sarà effettivamente prodotto il produttore tedesco.

Come successo per Huawei con Leica infatti, normalmente il branding delle ottiche dei cellulari è più una attività di co-marketing che altro. Ne è la prova il fatto che Honor 8 è identico al P9 Huawei, fotocamera inclusa, ma non ha il bollino rosso Leica per mantenerne più basso il prezzo e non pagare le royalty.

Nel caso di Zeiss in realtà potrebbe essere diverso, la fabbrica tedesca produce effettivamente lenti anche per terze parti, come le fotocamere Sony, e non è nuova alla produzione di lenti per telefoni cellulari; proprio con Nokia infatti Zeiss ha collaborato fin dai tempi del mitico N90, uno dei primi camera-phone ad affacciarsi sul mercato.

Anche gli Smartphone di ultima generazione Nokia hanno sempre contato sulle lenti Zeiss, tutti i top di gamma infatti hanno sempre avuto un “cuore” tedesco che batteva all’interno della fotocamera.

Detto questo, Nokia sta puntando molto sul proprio comparto fotografico, ed ha raggiunto un ottimo livello con i propri smartphone. Un partner come Zeiss infatti, storico produttore di ottiche professionali, amatissimo nel cinema e nella fotografia professionale, è sempre stato un elemento in più (forse l’unico) per convincere i più scettici ad “investire” nei nuovi Smartphone Nokia.

Un tweet allarmante di qualche giorno fa aveva però fatto intendere che la storica partnership fosse saltata. Niente di più falso. Quello che i produttori volevano comunicare era semplicemente che attualmente Nokia non utilizza ottiche marchiate Zeiss, ma questo non vuol dire che i prossimi modelli possano farlo.

La prima volta che Nokia e Zeiss hanno collaborato è arrivato sul mercato il primo telefono a riprendere video con la qualità di un camcoder (720x576px, avveniristico per l’epoca), forse che Nokia e Zeiss stiano lavorando al primo Smartphone che riprende video in qualità RAW?