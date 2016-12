Nokia Z2 Plus pronto a sfidare il Galaxy S7 con caratteristiche al top

Come si sa da diverse settimane, la casa produttrice di origini finlandesi Nokia è ufficialmente pronta a rimettersi in gioco nel settore mobile con moltissimi nuovi ed interessanti smartphone dotati del sistema operativo Android, nel post di oggi andiamo a parlarvi del Nokia Z2 Plus, misterioso terminale emerso da qualche ora sull’affidabilissimo GeekBench.

Entrando nel dettaglio, il nuovo smartphone della casa produttrice Nokia trapelato su GeekBench è un device di fascia medio-alta che sarà dotato di una scheda tecnica estremamente allettante. I componenti hardware trapelati sul popolare portale hanno rivelato la presenza di un processore Qualcomm Snapdragon 820 con una memoria RAM pari a 4GB. La piattaforma operativa, invece, sarà molto probabilmente Android Marshmallow 6.0.1.

Analizzando quel poco che sappiamo sulle presunte caratteristiche tecniche che dovrebbero accompagnare il nuovo Nokia Z2 Plus, a nostro avviso il dispositivo potrebbe candidarsi come uno dei migliori dispositivi di punta per il nuovo anno in dirittura d’arrivo.

Nokia Z2 Plus 1 di 2

In conclusione, prima di salutarci, evidenziamo che attualmente non abbiamo altre informazioni concrete sul nuovo dispositivo targato Nokia, ma come sempre appena verranno divulgate su Internet ulteriori info le riporteremo subito. Restate sintonizzati con noi.