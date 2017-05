Non hai ancora un fidget spinner? Non temere, esiste anche un’applicazione per smartphone

Il fenomeno dei fidget spinner è dilagante. Per tutti coloro che non lo conoscessero, si tratta di un piccolo dispositivo magnetico il cui preciso scopo è quello di ridurre il livello di stress di chi lo utilizza, una sorta di tormentone dell’estate.

Si tratta di device dal costo estremamente accessibile, e che stanno letteralmente spopolando a livello internazionale tra i più giovani. Per i più curiosi, esiste addirittura un’applicazione specifica che consente di provare, virtualmente, la trottola rotante.

Al primo posto delle classifiche di preferenza delle applicazioni Apple, di fatto, troviamo Finger Spinner mentre, su Android, la stessa viene riproposta con il nome di Fidget Spinner. Ad ogni modo, non sono le uniche e sole app che troviamo all’interno dei rispettivi store ma, nell’ultimo periodo, i negozi virtuali si sono popolati con una serie davvero importante di nuovi prodotti. Tutte app sono abbastanza simili tra loro, eppure in grado di portarsi ai vertici di tutte le classifiche di installazione. Un vero successo. Quanto durerà?

Al momento, per iOS, la più popolare applicazione è Finger Spinner di Ketchapp, seguita da una pletora di varianti come: Fidget Spinner-Spintify, Fidget Spinner-The Spin Simulator, Fidget Spinner.Finger Smash, Hand Fidget Spinner, Vibrating Digital Spinner. E ancora: Fidget Spinner-The Game, Finger Simulator, Spinny Spin Finger, Hand Robo e molti altri. Sul Play Store, invece, la più popolare è “Simulatore di Spinning fidget” di SmashLab.

Alberto Rossetti, psicologo e psicoterapeuta torinese specializzato in dipendenze infantili e adolescenziali da nuove tecnologie, ha dichiarato che:

“In effetti non mi vengono in mente cose simili, se non i giochi tipo Scarabeo che dettero origine al fenomeno Ruzzle: tutti giocavano a Ruzzle laddove in fondo relativamente pochi giocavano a Scarabeo. I passaggi sono tre: anzitutto accessibilità e gratuità, come se ci mettessero in tasca un fidget spinner senza neanche pagarlo. Poi la condivisione, l’elemento di sfida che sul piano online diventa più avvincente, preciso, ricco di dati e classifiche, elemento che risponde anche a un certo bisogno di conferma, dando un numero alla prestazione individuale e indirettamente al proprio ‘io’. Infine la dimensione dello smartphone come coltellino svizzero della nostra vita: un oggetto con cui facciamo di tutto in grado dunque di fagocitare anche i fenomeni reali. Tutto questo si sgonfierà perché questi fenomeni raggiungono sempre un limite ma il meccanismo alla base è interessante e si applica a molti di questi strumenti”.

Il funzionamento di queste applicazioni è abbastanza elementare: si fa ruotare la trottola scorrendo il dito verso destra sullo schermo e, alla fine, si visualizza il numero di giri compiuti. Il risultato, poi, potrà essere condiviso sui canali social, avendo l’opportunità di accumulare un certo numero di monete virtuali, da utilizzarsi per sbloccare ulteriori funzionalità applicative.

Con 20 monete, ad esempio, potremo rendere più fluido il movimento della trottola digitale, mentre con 30 monete potremo guadagnare gettoni anche quando non siamo collegati all’app. Per eliminare gli ads pubblicitari, invece, si dovrà acquistare la licenza al costo di $1.99. I livelli da superare sono circa trenta.

Questo metodo di funzionamento è condiviso da tutte le applicazioni presenti nei relativi negozi virtuali, ed è destinato a diventare il tormentone di questa nuova estate 2017. Anche tu hai installato una delle applicazioni? Spazio ai tuoi commenti.

FONTE