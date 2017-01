Non solo volantino Euronics: Huawei P8 Lite e P9 a prezzo basso da oggi 3 gennaio

Novità davvero interessante quelle con le quali possiamo aprire questo 2017 dal punto di vista delle offerte per il mercato smartphone, considerando il fatto che il nuovo volantino Euronics scattato il 2 gennaio e valido fino al 18 di questo mese presenta tra gli altri anche un Huawei P8 Lite ed un Huawei P9 Lite ad un prezzo apprezzabile rispetto agli standard delle catene “fisiche”. Il primo, infatti, può essere acquistato a 179 euro, mentre il secondo è disponibile a 279 euro.

Esiste tuttavia la possibilità di risparmiare qualche altro euro. Come? Semplicemente acquistando online attraverso rivenditori affidabili. Partiamo proprio dal cosiddetto Huawei P8 Lite, visto che lo smartphone Android è apparso oggi 3 gennaio ad un prezzo decisamente aggressivo su Amazon. Poche unità disponibili, motivo per il quale se siete interessati non potrete lasciarvi sfuggire questa interessante opportunità. Occhio anche all’offerta Ebay, che come sempre condividiamo a partire da rivenditori con feedback estremamente positivi.

Per quanto riguarda invece uno degli smartphone del momento, vale a dire il tanto apprezzato Huawei P9 Lite, Amazon ce lo presenta nuovamente ad un prezzo decisamente inferiore alla soglia dei 230 euro. Anche in questo caso la promozione dovrebbe essere valida per un numero limitato di unità. Ebay in queste ore certo non resta a guardare e, non a caso, consente di acquistare ugualmente un Huawei P9 Lite a prezzo estremamente aggressivo per la potenziale clientela.

Insomma, tra volantino Euronics e le offerte presentate oggi grazie a store come Ebay ed Amazon certo non mancano le opportunità per tutti quelli che hanno messo nel mirino smartphone come i vari Huawei P8 Lite e Huawei P9 Lite. Staremo a vedere se la risposta del pubblico sarà forte anche in questo 2017 per i due dispositivo Android.