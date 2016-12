Non solo Windows: Cortana approda su uno speaker Harman Kardon

Cortana è diventato un marchio di fabbrica per Microsoft negli ultimi anni, per chi non lo sapesse si tratta dell’assistente vocale Windows. Un elemento presente sui dispositivi della casa di Redmond, la risposta a Siri di Apple.

Cortana è però destinata a non restare esclusiva del mondo Microsoft, uno dei brand più importanti del settore audio infatti intende utilizzarla. Parliamo di Harman Kardon, un marchio che non ha bisogno di presentazioni.

Nuova vita per Cortana

Per ora è stata un’esclusiva del mondo Microsoft, adesso inizia una nuova avventura per Cortona. La voce di Windows 10 lascia la sua casa e si prepara ad approdare su altri dispositivi, una scelta che ha trovato subito riscontro da parte di un partner prestigioso.

Harman Kardon ha infatti messo in preventivo uno speaker con l’assistente vocale di Redmond. Microsoft, rendendo disponibile l’utilizzo di questo strumento, contrasta in maniera diretta le strategie di Google e Amazon.

Attualmente su ben 145 milioni di Device, Cortana approderà su numerosi dispositivi ioT, pensiamo ad ad esempio a elettrodomestici quali il frigorifero e la lavatrice.

Il nuovo prodotto firmato Harman Kardon presenta le tipiche linee del brand appartenente a Samsung, linee minimali ed eleganti. Il supporto dell’assistente vocale rende possibile una comunicazione in due direzioni, con l’utente che potrà comandare a voce il dispositivo.