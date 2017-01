Notebook Odyssey, Samsung irrompe nei giochi da Pc: i particolari

Lo scorso anno Samsung ha dimostrato di voler allargare i propri orizzonti di investimenti e da alcune settimane circola la voce che vuole irrompere anche nel campo dei giochi da Pc. E così lancia Notebook Odyssey, disponibile nei modelli da 17,3 pollici e 15,6 pollici. Samsung promette un mix di specifiche potenti funzionalità premium e un design bello e innovativo in un unico pacchetto. Vediamo meglio in cosa consiste Notebook Odyssey con le sue specifiche tecniche.

Notebook Odyssey, specifiche tecniche

Come riporta Sammobile, il Samsung Notebook Odyssey ha caratteristiche particolari che si rivolgono ai giocatori, come ad esempio il HexaFlow Vent, che è un sistema di raffreddamento e ventilazione avanzata che aiuta a mantenere fresco il notebook. Gli utenti possono anche aprire la HexaFlow Vent per aggiornare la memoria di archiviazione. Per ottenere prestazioni ottimali, Notebook Odyssey un processore di ultima generazione come il Core i7, settima generazione di Intel e può essere configurato con un massimo di 64 GB di RAM, DDR4 2400MHz e fino a 512GB di memoria SSD con hard disk da 1 TB. Quanto alla scheda grafica, monta una NVIDIA GTX1050 sul modello da 15,6 pollici, mentre Samsung non ha confermato la GPU nel modello da 17,3 pollici.

Con Notebook Odyssey anche funzioni Social e personalizzazioni

Con quest’ultimo modello di Notebook Odyssey, gli utenti ottengono una bella esperienza visiva con una retroilluminazione che può andare fino a 300 nits. Lo schermo ha un trattamento superficiale antiriflesso per ridurre al minimo i riflessi. Il notebook ha keycaps ergonomicamente curvi e permette, nel modello da 17,3 pollici, agli utenti di scegliere il colore con retroilluminazione dei singoli coperchietti per la personalizzazione avanzata. Non mancano poi le funzioni Pc Message e Pc Gallery, le quali permettono ai giocatori di condividere un po’ di tutto: semplici messaggi, file, foto e altro ancora.

Leggi anche: Galaxy Note 7, batteria potrebbe non essere causa esplosioni: l’indiscrezione

Ad annunciarlo entusiasta è YoungGyoo Choi, Vice Presidente di PC Business Team, Mobile Communications Business di Samsung Electronics.