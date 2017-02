Brutte notizie per Nougat su Galaxy S7: ci saranno ritardi, ecco la prova

Sembra proprio che Samsung voglia scherzare con la nostra attesa e le nostre speranze. Dopo aver rinviato l’uscita dell’attesissimo prossimo Top di gamma, il Galaxy S8 – a fine marzo anziché il 26 febbraio (concedendoci comunque un assaggio di un minuto) – la multinazionale coreana gioca come fa il gatto col topo anche per quanto concerne l’aggiornamento definitivo di Nougat per Galaxy S7 e la sua versione Edge. La settima altrettanto attesa versione di Android, che promette tantissime novità rispetto alla precedente Marshmallow 6.0. E per ora solo “assaggiata” in versione Beta.

Infatti, non solo Nougat su Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge non è ancora arrivato in Italia e non decollo in tutto il nel vecchio continente, ma rischia di slittare pure più in là. Ciò è trapelato in una chat tra due autorevoli protagonisti che vi riportiamo di seguito.

Chat online rivela che Nougat non arriverà nel primo trimestre su Galaxy S7 Edge

Come riporta Sammobile, la chat in questione è tra un membro senior di XDA e il supporto di Samsung. Il primo, di Singapore, chiede al secondo quando l’aggiornamento a Nougat arriverà su Samsung Galaxy S7 nel suo Paese. E qui arriva la brutta notizia: il supporto Samsung afferma che in quel Paese l’aggiornamento arriverà tra aprile e giugno 2017. Ovvero, nel secondo trimestre di quest’anno (Q2 2017).

Pertanto, se è vero che stiamo parlando di due continenti diversi, il rischio è che anche in Europa Nougat approderà sui Galaxy S7 solo nel secondo trimestre. Del resto, i segnali inducono a pensare ciò.

Nougat su Galaxy S7: lo stato dell’arte

Certo, non sempre Samsung si è mostrata precisa sui tempi, quindi non bisogna disperare. Ma come stanno per ora le cose? In Europa l’update è arrivato già in Gran Bretagna, Francia e in Germania. Nel primo e terzo paese tramite Vodafone. In Italia, l’unico operatore a dare uno straccio di data è stato Wind Tre Italia: proprio, paradossalmente, il 26 febbraio. Occorre però anche dire che in Cina, ad esempio, la distribuzione di Nougat ha subito un arresto a causa di bug e problemi d’instabilità del sistema.

Insomma, per quanto riguarda l’Italia, ci sono ancora troppi dubbi a riguardo e brancoliamo ancora nel buio. E questa chat non aumenta di certo l’ottimismo.