Nuove fitness band Lenovo con sistema di pagamento incorporato

Il Bluetooth Special Interests Group (Bluetooth SIG) ha provveduto alla certificazione di un nuovo dispositivo Lenovo che ha come part number SWB-110. Da ciò che si è potuto apprendere pare si tratti di una nuova particolare smartband con funzionalità innovative.

All’interno del nuovo hardware troviamo tutte le dotazioni base viste per i precedenti modelli in relazione alla possibilità di monitorare i passi, la corsa e ricevere le notifiche. A queste funzioni pare si affianchi ora anche la possibilità di gestire agevolmente i pagamenti mobile attraverso il sistema Lenovo Payment band, pienamente compatibili con i sistemi di transazione mobile.

Al momento non sono stati diramati dettagli tecnici specifici in merito alle funzioni del sistema. Risulta pertanto ignoto il metodo di interfacciamento tra il dispositivo ed i sistemi di pagamento, benché risulta plausibile pensare all’applicazione del classico protocollo NFC (Near Field Communication).

Forniremo ulteriori dettagli in proposito in vista di un futuro aggiornamento che porti le funzioni di dispositivo anche in Europa, visto e considerato che per il momento pare che l’esclusiva sia riservata al solo mercato cinese. Che ne pensate di questi sistemi rapidi di pagamento? A voi tutte le considerazioni del caso.

