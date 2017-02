Nvidia Shield TV: controller PlayStation e Xbox sono compatibili

Nvidia Shield TV, sia la prima edizione che la più recente rilasciata poche settimane fa, è ora compatibile con i controller di PlayStation e Xbox. Nello specifico, secondo alcune voci apparse in rete (e quindi non è ancora ufficiale) con il set-top box Nvidia è ora possibile utilizzare il gamepad di PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One S via bluetooth.

Sia la versione del 2015 che quella del 2017 sono equipaggiate con il sistema operativo Nougat, ma non è ancora chiaro se è questo il motivo che ha introdotto la compatibilità del device con i controller per le console Microsoft e Sony.

Come collegare il controller PS3

Alcuni utenti hanno spiegato che per poter utilizzare il controller PS3 con Nvidia Shield TV va prima collegato al set-top box tramite cavo USB. Fatto questo, è necessario accedere alle impostazioni del device e configurare il gamepad tramite connessione Bluetooth. In linea teorica Nvidia Shield TV dovrebbe rilevare il controller.

Come collegare il controller PS4

Altre notizie parlano invece di come configurare il gamepad PS4 su Nvidia Shield TV. Per prima cosa si deve schiacciare e tenere premuto il pulsante “PS” e il pulsante “share” fino a che il controller non lampeggia. Fatto ciò si deve accedere alle impostazioni di Shield TV dove, alla voce controller, dovrebbe comparire il gamepad PS4 il quale può essere collegato al device tramite connessione bluetooth. Per disattivare il controller è necessario premere e tenere premuto per 10 secondi il tasto PS.

Per quanto riguarda il controller di Xbox One S ancora non si hanno informazioni sulla procedura di collegamento a Nvidia Shield TV. Per quanto riguarda la compatibilità dei controller Xbox e Playstation con altri set-top box Android TV non si hanno informazioni, ma è molto improbabile al momento.